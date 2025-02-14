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Зеленский отказался передать США половину украинских недр

WP: Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр Украины
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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Джош Рогин на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский вежливо отказался подписаться», — заявил Рогин.

Перед этим Зеленский заявил, что готов обсудить с США договор о полезных ископаемых, но не готов «подписать все» в предложенном документе.

Проект соглашения был представлен в Киеве 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. 14 февраля Украина передала США свою версию договора.

До этого турецкий аналитик Селви отметил, что одной из причин заинтересованности президента США Дональда Трампа в посредничестве в украинском конфликте является то, что политик «положил глаз» на украинские месторождения редкоземельных металлов стоимостью $500 трлн.

Также он заявил, что Трамп, в отличие от его предшественника Джо Байдена, считает отправку миллиардов долларов США из бюджета на поддержку Украины неправильным расходованием средств. Теперь, по мнению Селви, американский лидер намерен заставить Киев заплатить за военную поддержку своими ресурсами.

Ранее Зеленский назвал разговор Путина и Трампа угрозой всему миру.

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