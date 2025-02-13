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Трамп заявил, что не обещал посетить Украину

Трамп заявил, что не обещал совершить визит на Украину
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал обещания посетить Украину, но сказал, что «подумает» об этом. Об этом пишет RT.

13 февраля Трамп сказал, что ждет визита российского лидера Владимира Путина в США. «Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда (в США), а я – туда (в Россию)», — отметил республиканец. Трамп добавил, что, вероятно, главная встреча по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Саудовской Аравии.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта. Кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Украиной своих территорий.

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