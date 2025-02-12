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Трамп после Путина около часа говорил с Зеленским

«РБК Украина»: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина.

По словам представителя офиса президента Украины, переговоры Трампа и украинского лидера продлились около часа. Темы беседы пока не раскрываются.

В этот же день американский президент говорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. В ходе переговоров глава Белого дома заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности по этому вопросу.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.

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