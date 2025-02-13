Politico сообщило об опасениях Европы из-за переговоров Трампа и Путина

В Европе опасались переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», говорится в публикации.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию рассказала, что «мира можно достичь только сообща». Она подчеркнула, что Европа должна пройти этот путь с Украиной, чтобы в регион вернулся мир.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным.