«Вложения в уничтожение Украины». Компании США пристыдили за отказ уходить из России

Решение 123 крупных американских компаний остаться в России и платить налоги «абсолютно позорно», заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Он добавил, что «пока еще не поздно сделать правильный выбор», и подчеркнул, что, оставшись в РФ, компании косвенно поддерживают военную операцию на Украине. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россию покинули примерно 25% западных компаний, хотя «мы их не выгоняли». Сколько потеряли иностранные компании, покинувшие российский рынок, — в материале «Газеты.Ru».

Кто заплатил России

После начала спецоперации Россию покинули многие западные компании. Аналитики Киевской школы экономики выяснили, что 328 американских компаний остались на российском рынке. По данным Йельской школы менеджмента, речь идет о 123 крупных компаниях из США , ведущих бизнес с разной степенью участия. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в интервью Newsweek обрушился на них с критикой.

По его словам, решение остаться в РФ было «абсолютно позорно».

«Пока еще не поздно сделать правильный выбор», — отметил Макфол и призвал акционеров компаний подумать о моральной стороне принятого решения из-за «вложений в уничтожение Украины».

Журналисты напомнили, что в России продолжает работу табачная компания Philip Morris International (выплатила $220 млн), корпорация по производству напитков PepsiCo ($135 млн), кондитерская компания Mars ($99 млн) и ряд других. Указанные компании хоть и сократили объемы производства, все еще платят налоги в российскую казну.

Аналитики группы B4Ukraine обратили внимание, что некоторые американские компании, оставшиеся на российском рынке, попытались компенсировать налоговые отчисления гуманитарными пожертвованиями Украине. Как сообщает Newsweek, в 2023 году бюджет России пополнился на $1,2 млрд налоговых отчислений от компаний из США . Второе и третье место по сумме выплаченных налогов в РФ заняли Германия и Австрия (около $693 млн и $579 млн).

В начале января минфин США установил, что американские граждане и компании смогут платить налоги, импортные пошлины и другие сборы в России до 9 апреля 2025 года. Впервые подобное разрешение утвердили еще в марте 2022 года, с тех пор неоднократно его продлевали.

«Мы никого не выгоняли»

Несмотря на политическое давление, большая часть западных компаний отказалась покидать российский рынок, говорил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка», — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что примерно половина предприятий работает в прежнем режиме. Некоторые предпочли передать управление активами подконтрольным структурам. Покинули Россию около 25% компаний, резюмировал Путин. Вернуться им на российский рынок при всем желании будет непросто, хотя «наши двери открыты».

«Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах Европы», — отметил Путин.

Он объяснил, что освободившиеся ниши на рынке заняли российские компании.

«Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет. Ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире», — констатировал президент.

Что потерял Запад

Некоторые западные компании заморозили бизнес в России или вовсе покинули рынок после начала специальной военной операции на Украине. Их потери, по некоторым оценкам, уже к августу 2022 года составили по меньшей мере $70 млрд. Первыми удар ощутили топливно-энергетические компании, а также производители и экспортеры алкогольной продукции и электроники.

Агентство Reuters в конце марта 2024 года сообщило, что общие потери иностранных компаний, покинувших Россию, составили более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Аналитик консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йен Месси предположил, что компаниям грозят новые трудности, ведь США и страны Запада продолжают вводить новые антироссийские санкции.