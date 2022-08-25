Западные компании рассказали, сколько потеряли от ухода из России

Западные компании потеряли в сумме уже более $70 млрд из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, многие компании, переставшие работать в России после начала спецоперации, отразили свои убытки от данного шага в отчетностях за первое полугодие.

Отмечается, что наибольшие потери понесли топливно-энергетические компании. Так, например, BP понесла убытки в размере $25,5 млрд.

Также после заморозки «Северного потока — 2» инвестировавшие в него иностранные компании списали несколько миллиардов евро.

Diageo, производящая виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness и приостановившая экспорт алкоголя в Россию, оценила убытки в примерно $180 млн. При этом PepsiCo Inc. фиксирует потери в $1,6 млрд, а Coca-Cola HBS — €190 млн. Nestle оценила свой ущерб в $73,8 млн.

В то же время компания-производитель аппаратного и программного обеспечения IBM прогнозирует, что последствием ухода с российского рынка станут потери в $200 млн.

Ранее сообщалось, что владелец чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond прекращает работу в России.