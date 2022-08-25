Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
АКОРТ: россияне перешли на бережливое потребление 13:35
В «Тракторе» заявили о нежелании иностранных хоккеистов приезжать в Россию... 13:34
Суд признал законным штраф Юрию Дудю за гей-пропаганду 13:33
Пропавшую в Пермском крае женщину с 5-летней дочерью убила бывшая сокамерница... 13:32
Зампред Совбеза РФ Медведев: есть всего «полтора сценария» итогов спецоперации... 13:31
Британец стал самым молодым человеком в мире, совершившим кругосветку в одиночку 13:31
Власти Запорожья сообщили, что Мелитополь полностью остался без электричества 13:29
Путин наградил Николая Дроздова орденом 13:27
Пенсионерка с Сахалина устроила гонки по «встречке» на взятой... 13:27
Газпромбанк вдвое увеличил минимальную сумму валютного перевода 13:27

Западные компании рассказали, сколько потеряли от ухода из России

Западный бизнес отчитался о потере более $70 млрд после ухода из России

close
100%
Reuters

Западные компании потеряли в сумме уже более $70 млрд из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, многие компании, переставшие работать в России после начала спецоперации, отразили свои убытки от данного шага в отчетностях за первое полугодие.

Отмечается, что наибольшие потери понесли топливно-энергетические компании. Так, например, BP понесла убытки в размере $25,5 млрд.

Также после заморозки «Северного потока — 2» инвестировавшие в него иностранные компании списали несколько миллиардов евро.

Diageo, производящая виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness и приостановившая экспорт алкоголя в Россию, оценила убытки в примерно $180 млн. При этом PepsiCo Inc. фиксирует потери в $1,6 млрд, а Coca-Cola HBS — €190 млн. Nestle оценила свой ущерб в $73,8 млн.

В то же время компания-производитель аппаратного и программного обеспечения IBM прогнозирует, что последствием ухода с российского рынка станут потери в $200 млн.

Ранее сообщалось, что владелец чайных брендов Lipton, Saito и Brooke Bond прекращает работу в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть