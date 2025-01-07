В США продлили срок действия разрешения гражданам платить налоги в РФ

Минфин США разрешил американцам платить налоги в РФ до 9 апреля 2025 года

Министерство финансов США продлило до 9 апреля 2025 года срок действия разрешения американским гражданам платить налоги, импортные пошлины и иные сборы в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленную версию генеральной лицензии, распространенную ведомством.

Первоначальная версия документа была утверждена в марте 2022 года. С того момента власти США неоднократно увеличивали срок действия лицензии, в последний раз его продлили до 8 января текущего года.

Из текста следует, что обновленная версия документа должна вступить в силу 7 января 2025 года.

«Физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым американскими гражданами, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины [в РФ] <....> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ таких физических или юридических лиц США, до <...> 9 апреля 2025 года», — говорится в лицензии.

В ней уточняется, что в течение данного времени граждане США также имеют право приобретать или получать сертификаты и разрешения на деятельность на территории РФ.

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