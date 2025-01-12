Экс-посол США счел «абсолютно позорным», что американские компании пополняют бюджет РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для Newsweek прокомментировал тот факт, что в 2023 году американские компании заплатили в РФ больше всего налогов на прибыль.

Он назвал «абсолютно позорным» то, что более сотни компаний из США продолжают бизнес в России, субсидируя ее военные действия на Украине.

«Я надеюсь, что акционеры этих компаний проявят большую активность... Еще не поздно поступить правильно», — сказал Макфол.

Как пишет журнал, согласно данным Киевской школы экономики, в РФ продолжают работать порядка 328 компаний из США. В Йельской школе менеджмента говорят о 123 крупных американских компаниях, которые ведут бизнес в России с разной степенью участия. Среди оставшихся на рынке в РФ в том числе табачная компания Philip Morris International, корпорация по производству напитков PepsiCo, кондитерская компания Mars и другие. Newsweek отмечает, что они сократили масштабы своей деятельности в стране, но продолжали производить товары и осуществлять операции, которые считали необходимыми. Группа B4Ukraine обратила внимание на то, что налоговые отчисления РФ некоторые компании из США попытались компенсировать за счет гуманитарных пожертвований Украине. В материале также говорится, что вторым по величине плательщиком налога на прибыль в России в 2023 году стала Германия: ее компании заплатили около $693 млн. На третьем месте оказалась Австрия с $579 млн в виде налогов на прибыль.

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