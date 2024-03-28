СМИ посчитали потери иностранных компаний после ухода из РФ

Иностранные компании, покинувшие Россию из-за ее специальной военной операции на Украине, потеряли более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента (факультет одноименного университета в США) и отчеты бизнеса.

Отмечается, что с августа 2023 года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма увеличилась на треть. Тогда говорилось об убытках в размере $80 млрд.

Аналитик из консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йен Месси предположил, что компаниям Запада, планирующим уход из России, грозят новые трудности, им придется смириться с крупными списаниями и убытками на фоне ужесточения антироссийских санкций и ослабления военной поддержки Украины со стороны США и их союзников.

По данным Йельской школы менеджмента, начиная с весны 2022 года из России ушли около 1 тысячи иностранных компаний, еще сотни продолжают работать над выходом.

С начала российской СВО многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в России или полностью покинуть рынок страны.

Ранее Путин поблагодарил ушедшие из России бренды.