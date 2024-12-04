Путин заявил, что многие западные компании остались в России

Большинство компаний из стран Запада остались в России, несмотря на политическое давление со стороны своих государств, заявил, выступая на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка. Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка», — сказал Путин.

По его словам, около половины предприятий продолжают работу в прежнем режиме, еще часть — передала управление подконтрольным организациям. Решение уйти с российского рынка приняли порядка всего порядка 25% компаний, отметил глава российского государства.

4 декабря Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Путин назвал западные страны ненадежными партнерами.