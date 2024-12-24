На Зеленского пожаловались в прокуратуру Бельгии. Его обвинили в попытке подкупа Фицо

Владимир Зеленский объяснил, что предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо €500 млн в качестве «компенсации потерь» из-за прекращения транзита газа из России. Словацкий политик ранее заявлял, что деньги ему предлагали в обмен на приглашение страны в НАТО. Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук уверен — Зеленский пытался подкупить Фицо, за что может понести уголовную ответственность сразу в трех странах Европы.

Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что обратился с заявлением в федеральную прокуратуру Бельгии — он попросил проверить действия президента Украины Владимира Зеленского на предмет нарушения Уголовного кодекса королевства, после чего привлечь к ответственности.

По мнению общественника, украинский лидер нарушил уголовные кодексы Украины и Словакии, предлагая €500 млн словацкому премьер-министр Роберту Фицо, а также законы Бельгии, поскольку сделано это предложение было в Брюсселе, а само королевство ратифицировало Конвенцию ООН против коррупции от 25 сентября 2008 года.

«Скандал с попыткой подкупа нелегитимным Зеленским премьера Словакии Роберта Фицо раскрывает все коррупционное нутро его режима. Зеленский не только плюет на правила дипломатического протокола <…> но и на элементарную порядочность и чистоплотность в отношениях с союзниками», — объяснил свою позицию Медведчук.

Он добавил, что Зеленский «потерял право неприкосновенности» после 21 мая 2024 года, когда истек срок его полномочий. В связи с этим украинского лидера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 369 УК Украины, 334 и 336 УК Словакии, по статьям 246 и 247 УК Бельгии.

Взятка или компенсация?

Украинский лидер на странице в соцсети X написал, что предлагал «конкретно словакам» компенсацию потерь из-за отмены транзита газа из России и альтернативный маршрут «любого другого» голубого топлива по запросу Еврокомиссии.

«Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — заявил Зеленский.

По его словам, Фицо борется за деньги и «торгует государственными интересами» благодаря «теневым соглашениям» с президентом России Владимиром Путиным.

Сам словацкий премьер заявил, что Зеленский во время переговоров в Брюсселе пытался его подкупить.

«[Зеленский] спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал €500 миллионов из российских активов», — рассказал Роберт Фицо.

Он добавил, что отказал Зеленскому, а приглашение Украины в НАТО назвал нереалистичным.

Срок действия российско-украинского соглашения о транзите газа в Европу закончится 31 декабря. Власти Украины уточнили, что поставки прекратятся в 07:00 (08:00 мск) 1 января. Возможность продления договора Зеленский исключил.

Реакция на визит Фицо в Москву

Несколько дней назад Фицо прибыл в Россию и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Как объяснил сам премьер Словакии, визит стал реакцией на слова Зеленского о прекращении транзита российского газа. Фицо добавил, что российский лидер выразил готовность и дальше поставлять топливо в Европу.

Однако словацкую оппозицию визит премьера в Москву не устроил. В столице республики сотни людей вышли на митинг перед зданием правительства — они обвинили Фицо «в продвижении влияния России». По мнению либеральных оппозиционных политиков, глава кабмина использует тему поставок газа для нормализации отношений с РФ.

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За Фицо вступился президент Словакии Петер Пеллегрини. Он отметил, что переговоры с Путиным имеют «значительный внешний политический вес», но в то же время не должны навредить стране, учитывая ее членство в НАТО и ЕС.

«Я убежден, что визит в Москву не был просто политическим демаршем, который мог бы причинить значительный ущерб имиджу Словакии среди наших союзников», — объяснил Пеллегрини.

По мнению старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Словакия и Венгрия надеются на заключение газовых договоров таким образом, чтобы точкой отгрузки топлива стала территория России.