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Президент Словакии отреагировал на встречу Фицо с Путиным

Президент Словакии Пеллегрини: переговоры Фицо с Путиным имеют сильный масштаб
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Sputnik/Artyom Geodakyan/Reuters

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным имеют «значительный внешний политический вес», однако они не должны нанести вред Братиславе, учитывая ее членство в Европейском союзе и НАТО. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, слова которого опубликованы на его сайте.

«В обязанности главы правительства входит защита словацких национальных интересов, включая обеспечение поставок нефти и газа через Украину, а также поставки ядерного топлива», — отметил Пеллегрини.

Глава государства подчеркнул, что встреча Фицо с Путиным имеет «исключительно важное внешнеполитическое значение».

«Я убежден, что визит в Москву не был просто политическим демаршем, который мог бы причинить значительный ущерб имиджу Словакии среди наших союзников в Европейском союзе и НАТО», — добавил Пеллегрини.

Также он выразил ожидание получить от премьера более детальную информацию о его встрече с российским президентом в Москве.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Ранее Зеленский заявил, что словацкие спецслужбы должны расследовать связи их премьера с РФ.

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