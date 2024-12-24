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Эксперт рассказал, что Фицо мог предложить Путину в ходе визита в Москву

Экономист Оленченко: Фицо в Москве мог предложить Путину план по транзиту газа
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Sputnik/Artyom Geodakyan/Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным мог предложить Москве схему для обхода решения Украины остановить транзит российского газа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Словакия и Венгрия думают, что можно заключить контракт с Россией таким образом, чтобы точкой отгрузки голубого топлива стала российская территория», - подчеркнул он.

В случае реализации соответствующего контракта через Украину пойдет уже не российский газ, а тот, который принадлежит Венгрии и Словакии, отметил эксперт.

В целях реализации таких планов Будапешт и Братислава угрожают остановить Киеву всякую помощь.

До этого Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Словацкий премьер назвал абсурдным условие Киева.

Ранее на Западе признали крах политики по изоляции России.

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