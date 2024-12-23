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Оппозиция Словакии устроила митинг из-за визита Фицо в Москву

Markiza: оппозиция Словакии устроила митинг из-за визита премьера Фицо в Москву
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Anadolu/Reuters

Оппозиция Словакии устроила митинг в Братиславе из-за визита премьера страны Роберта Фицо в Москву. Об этом сообщает телеканал Markiza.

«В столице Словацкой Республики сотни людей в понедельник протестуют перед зданием правительства против визита премьер-министра Фицо», — говорится в публикации.

Телеканал отмечает, что организаторами митинга выступили сторонники поддержки Украины, обвинившие Фицо в продвижении влияния России.

Либеральные оппозиционные партии намерены выдвинуть вотум недоверия правительству Фицо. По их мнению, премьер-министр использует тему поставок газа, которая не может являться предлогом для нормализации отношений с Россией.

22 декабря президент РФ и глава словацкого правительства провели переговоры в Кремле.

После завершения встречи Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины.

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