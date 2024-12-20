Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа

Фицо заявил, что Зеленский пытался подкупить его €500 млн из активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщил сам Фицо, передает РИА Новости.

«[Зеленский] спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал €500 млн из российских активов», — поделился словацкий премьер.

Он добавил, что ответил Зеленскому отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По его словам, Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укреплять демократические процессы. Он отметил, что вопрос вступления Украины в альянс станет «очень, очень сложным» на мирных переговорах с Москвой.

4 декабря Reuters сообщило, что план по урегулированию украинского конфликта избранного президента США Дональда Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО.