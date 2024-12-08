Во время демонстрации в поддержку президента Сирии Башара Асада у Белого дома, Вашингтон, 9 сентября 2013 года

Взлет и падение Башара Асада. Почему он получил власть случайно и как ее потерял Reuters сообщил о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе

В Сирии антиправительственные силы стремительно захватили Дамаск и свергли президента Башара Асада. Что с ним сейчас — доподлинно неизвестно. Скорее всего, он покинул страну и, возможно, даже погиб. Как Башар Асад пришел к власти и как удерживал ее на протяжении почти 25 лет, какую роль в этом сыграла поддержка Москвы и какие отношения у сирийского лидера были с Владимиром Путиным, вспомнила «Газета.Ru».

Что происходит в Сирии: как пал режим Асада

close Сирийцы с изображением президента Сирии Башара Асада в Хомсе, Сирия, 8 декабря 2024 года Mahmoud Hasano/Reuters

В Сирии пал режим Башара Асада. Немногим больше недели назад оппозиционные президенту силы, включая группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), неожиданно и стремительно начали масштабное наступление и захватили город Алеппо. За эти выходные исламистские повстанцы взяли под контроль столицу страны Дамаск и объявили о смене власти. Завершении правления Асада констатировало и командование армии страны в заявлении для офицеров.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что жители города, скандируя «свобода!» начали стекаться на главную площадь. В некоторых районах начались мародерства. В частности, был разграблен правительственный квартал и посольство Ирана — страны, поддерживавшей сирийского президента.

Башар Асад погиб?

close SPA/Global Look Press

Судьба самого Асада, правившего Сирией с 2000 года, на момент публикации материала остается точно неизвестной. Возможно, он погиб в авиакатастрофе при попытке покинуть страну, сообщили два источника Reuters. Самолет Ил-76, на борту которого, как утверждается, мог быть Асад, вылетел рано утром в воскресенье, 8 декабря, из Дамаска. Он несколько раз менял направление полета, а затем пропал с экранов радаров. Это произошло в районе находящегося под контролем повстанцев города Холмс. Однако наряду с версией о крушении президентского лайнера есть и другая — экипаж мог просто отключить транспондер, из-за чего Ил-76 оказался вне видимости радаров.

О том, что Асад покинул территорию Сирии, позднее сообщил российский МИД. Однако возможную гибель президента министерство не комментировало.

«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала», — говорится в сообщении МИД РФ.

При этом немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники писало, что Асад в последний момент пытался договорится с повстанцами. Он якобы был согласен официально объявить о сложении полномочий вечером 7 декабря и потом улететь в Россию. Но заявление так и не было им сделано.

Кто такой Башар Асад и как он оказался у власти

close Президент и генерал-лейтенант Башар Асад (справа) посещает военные учения с Али Асланом, начальником штаба сирийской армии, Сирия, 12 июля 2000 года SANA/AP

Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске. Он младший из двух сыновей сирийского политика Хафеза Асада, почти 30 лет руководившего страной.

Кстати После того как стало понятно, что Башар Асад больше не контролирует власть в Сирии, памятники его отцу тут же начали сносить по всей стране.

До прихода к власти Башар изучал медицину в Лондоне и специализировался на офтальмологии. Его старший брат Басиль считался будущим преемником Хафеза Асада, но его неожиданная смерть в автокатастрофе спутала политические карты. Башар был вызван обратно в Сирию для подготовки к политической карьере и в 1994 году начал участвовать в государственных делах.

В 2000 году, после смерти отца, Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, которые проходили на безальтернативной основе. С тех пор и до сегодняшнего дня он оставался у власти, хотя его положение временами оказывалось шатким. Его правление часто характеризуют как авторитарное (особенно на Западе), оно сопровождалось внутренними конфликтами и гражданской войной, начавшейся в 2011 году.

Башар Асад и гражданская война в Сирии

close Мужчина целует портрет президента Сирии Башара Асада, Дамаск, Сирия, 2011 год Li Muzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В начале 2010-х годов по арабским странам прокатилась волна антиправительственных протестов, которые закончились сменой власти в некоторых государствах. Не обошел этот процесс, получивший название «арабская весна», и Сирию. В этой ближневосточной стране митинги с требованием отставки Башара Асада начались в 2011 году. Президент уходить отказался и начал подавлять протесты. Но ситуация довольно быстро стала неуправляемой и переросла в полномасштабную гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

В ходе этого конфликта в 2014 году, воспользовавшись ослаблением государства, большую части Сирии захватили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), выбить которых удалось спустя несколько лет только при участии международных сил. Радикалам противостояли и сирийская армия, и оппозиционные силы, и Запад, и Россия, и страны Ближнего Востока.

Временами казалось, что Асад не контролирует в собственной стране практически ничего. Однако ему все же удалось сохранить власть: во многом благодаря поддержке Москвы, в том числе — военной.

Но с отвоевыванием территории у «ИГ» гражданская война в Сирии не закончилась, и оппоненты Асада никуда не делись. В регионе оказались переплетены интересы очень многих сил, каждая из которых преследовала свои цели и задачи.

Хоть правительство Асада в последние годы более-менее успешно контролировало большую часть территории, в стране продолжали действовать разные группировки, которые противостояли не только президенту, но и друг другу. Какие-то из них поддерживает Турция, какие-то — Иран, за другими стоит «Хезболла» и т.д.

Например, считается, что «Хайят Тахрир аш-Шам», которая, по-видимому, и возьмет власть после ухода Асада, пользуется поддержкой Турции. При этом Анкара, как ни парадоксально, официально считает группировку террористической.

Башар Асад и Россия: отношения с Владимиром Путиным

close Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи, 2024 год Валерий Шарифулин/РИА Новости

Теперь, после свержения Асада, Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. При этом на протяжении 13 с лишним лет, что продолжается конфликт, Москва однозначно поддерживала сирийские власти.

Руководство России неоднократно подчеркивало, что считает Асада легитимным президентом, а попытку его свержения, после которой разгорелась гражданская война, — инспирированной западными силами.

Дружескими и партнерскими отношения двух стран стали еще с советских времен, когда Сирия была крупным покупателем советского оружия. Тесными контакты оставались и после распада СССР. В 2008 году Башар Асад выступил в поддержку России в связи с начатой ею военной операцией против Грузии, а в 2014-м Сирия во время голосования в ООН признала легитимным референдум о присоединении Крыма к РФ.

Россия же стала крупнейшим союзником Башара Асада с началом гражданской войны — и в политическом, и в военном плане. Так, в начале конфликта, когда Запад стал обвинять Дамаск в применении химического оружия против своих оппонентов, в Москве активно отстаивали версию о том, что кадры с предполагаемой химической атакой были инсценировкой.

В сентябре 2015 года российская армия начала военную операцию в Сирии. Это стало первым в постсоветской истории случаем участия российских военных в боевых действиях за пределами бывшего СССР. Российские войска выступали на стороне сирийских правительственных сил в борьбе против исламских радикалов и террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Россия помогла Асаду и лояльным ему силам освободить Пальмиру и Алеппо, войска РФ участвовали в боях за Дейр-эз-Зор и Идлиб.

В ходе этой кампании Россия обзавелась военными базами на территории Сирии — в Тартусе и Хмеймиме. По мнению обозревателя «Газеты.Ru», полковника Михаила Ходаренка, теперь их, по всей видимости, придется оставить.

За время гражданской войны Башар Асад неоднократно приезжал в Москву и встречался с президентом Владимиром Путиным. Однако, как писал РБК, большая часть визитов находящегося под санкциями сирийского лидера имела закрытый характер. Первый после начала гражданской войны широко освещавшийся приезд Асада Москву произошел в 2023 году. Тогда Путин назвал россиян «настоящими друзьями Сирии». В ответ Асад заявлял о поддержке действий Москвы на Украине.

«Это мой первый визит после начала спецоперации на Украине. И я бы хотел повторить — мы полностью поддерживаем вашу борьбу с неонацистами и со старыми нацистами. Я говорю про «старых» нацистов, так как Запад всегда их принимал у себя на земле и сейчас продолжает им помогать», — заявил тогда сирийский лидер.

Последняя встреча Асада с Путиным прошла в Москве в июле 2024 года, лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и экономические отношения. После резкого обострения ситуации в Сирии в конце ноября появились слухи, что Асад снова прилетал в российскую столицу. Однако тогда в Кремле это опровергли.

Вероятность того, что 8 декабря, после захвата Дамаска повстанцами покинувший город Асад отправился именно в Россию, в Москве пока официально не комментируют.