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В Кремле ответили на вопрос о визите Асада в Москву на фоне ситуации в Сирии

Песков не стал комментировать слухи о визите Асада в Москву

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Кремль не комментирует слухи о предполагаемом визите президента Сирии Башара Асада в Москву на фоне обострения ситуации в республике. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне нечего сказать по этому вопросу. Что касается ситуации в Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, и мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», — сказал представитель Кремля.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Журналисты утверждают, что в результате боевых действий боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Кроме того, был занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

Ранее сообщалось, что сирийская армия начала контратаку против боевиков в Алеппо и Идлибе.

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