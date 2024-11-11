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Трамп позвонил Путину. О чем говорили лидеры США и РФ?

WP: Трамп позвонил Путину после победы на выборах

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года

Kevin Lamarque/Reuters
Избранный президент США Дональд Трамп провел свой первый разговор с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах, сообщают источники The Washington Post. Во время звонка Трамп призвал Путина не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта. Информация о разговоре лидеров США и РФ стала неожиданной для украинской стороны, которая, по словам представителя МИД, не была предупреждена о нем заранее.

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Это был их первый разговор с победы Трампа на выборах, Москва и Вашингтон о нем не сообщали.

Во время звонка, который Трамп совершил из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он «посоветовал» Путину «не обострять войну на Украине» и напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Политики обсудили достижение мира в Европе, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении «скорейшего разрешения войны на Украине». Об этом сообщил источник, знакомый с содержанием разговора, который, как и другие собеседники WP, говорил на условиях анонимности.

В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что немедленно положит конец конфликту на Украине, хотя и не раскрыл подробностей о том, как он намерен это сделать. Он дал понять в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть занятых территорий, и во время разговора с Путиным кратко поднял вопрос о границах, сообщили источники.

«Они просто звонят напрямую»

Звонок, о котором ранее не сообщалось, прозвучал на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую политику союзников и противников США после своей убедительной победы на выборах. Трамп сказал на прошлой неделе, что поговорил примерно с 70 мировыми лидерами после выборов, включая президента Украины Владимира Зеленского — к этому звонку присоединился и Илон Маск.

Первые телефонные разговоры Трампа с мировыми лидерами не проводятся при поддержке Госдепартамента и переводчиков правительства США. Переходная команда Трампа еще не подписала соглашение с управлением общих служб. Трамп и его помощники с недоверием относятся к кадровым правительственным чиновникам после утечки стенограмм президентских звонков во время его первого срока, отмечает WP.

«Они [мировые лидеры] просто звонят [Трампу] напрямую», — сказал один из людей, знакомых с ходом звонков.

Украинские чиновники были проинформированы о звонке Путина и не возражали против состоявшегося разговора, сообщили WP два человека, знакомых с ситуацией. Чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины, добавили они.

Однако пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о разговоре Трампа с Путиным.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него», — сказал Тихий Reuters.

«Подождем и увидим»

Поначалу Москва отреагировала на победу Трампа «прохладно», отмечает WP: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что у Путина нет планов звонить новому президенту «недружественной страны, которая прямо или косвенно вовлечена в войну против нашего государства». Однако в четверг Путин публично поздравил Трампа с победой, похвалил его «мужественный» ответ на покушение в Пенсильвании и заявил, что он «готов» поговорить с Трампом.

В воскресенье Песков заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, что признаки улучшения отношений при президентстве Трампа «позитивны»:

«Трамп во время своей кампании говорил, что он видит все через сделки, что он может заключить сделку, которая приведет всех к миру. По крайней мере, он говорит о мире, а не о конфронтации и желании нанести стратегическое поражение России».

В то время как стратегия Байдена и Харрис в отношении Украины была предсказуемой, Песков добавил, что «Трамп менее предсказуем, и также менее предсказуемо, в какой степени Трамп будет придерживаться заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании. Подождем и увидим».

«Ось агрессоров»

Дональд Трамп готов применить свою фирменную стратегию — сочетание жестких угроз и личных, порой даже дружеских, отношений с «мировыми диктаторами» — для того, чтобы разрушить углубляющийся союз между противниками США: Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом, ссылаясь на мнения экспертов, пишет The Hill. Это объединение стран, получившее название «ось агрессоров» или CRINK (по начальным буквам английских названий Китая, России, Ирана и КНДР — China, Russia, Iran, North Korea) вызывает растущее беспокойство в Вашингтоне. В условиях обострения геополитической ситуации, в том числе на фоне конфликта на Украине, Трамп ставит задачу «разделить этих глобальных игроков и ослабить их коллективное влияние на мировую арену».

Во время предвыборной кампании Трамп акцентировал внимание на своей способности устанавливать личные связи с мировыми лидерами, порой забывая о традиционных дипломатических каналах. Он не скрывает, что гордится тем, как ему удается находить общий язык с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эти отношения могут послужить основой для разрушения альянса стран CRINK, который, по мнению Трампа, «невозможно было бы представить» до недавнего времени.

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