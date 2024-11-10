Трамп против «оси агрессоров»: как будущий президент США намерен разделить Россию, Китай, Иран и КНДР The Hill: Трамп хочет расколоть союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Избранный президент США Дональд Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, объединяя свой стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе. Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп нацелен на их раскол, считают американские СМИ.

Дональд Трамп готов применить свою фирменную стратегию — сочетание жестких угроз и личных, порой даже дружеских, отношений с «мировыми диктаторами» — для того, чтобы разрушить углубляющийся союз между противниками США: Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом, ссылаясь на мнения экспертов, пишет The Hill.

Это объединение стран, получившее название «ось агрессоров» или CRINK (по начальным буквам английских названий Китая, России, Ирана и КНДР – China, Russia, Iran, North Korea) вызывает растущее беспокойство в Вашингтоне. В условиях обострения геополитической ситуации, в том числе на фоне конфликта на Украине, Трамп ставит задачу «разделить этих глобальных игроков и ослабить их коллективное влияние на мировую арену».

Личные отношения вместо союзов

Во время предвыборной кампании Трамп акцентировал внимание на своей способности устанавливать личные связи с мировыми лидерами, порой забывая о традиционных дипломатических каналах. Он не скрывает, что гордится тем, как ему удается находить общий язык с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эти отношения могут послужить основой для разрушения альянса стран CRINK, который, по мнению Трампа, «невозможно было бы представить» до недавнего времени.

«У нас будут очень хорошие отношения, и у них есть веские причины любить нас», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Аризоне, намекая на потенциал для изменения динамики отношений между странами из «оси».

Его заявления подчеркивают контраст с политикой уходящего президента США Джо Байдена, который сосредоточился на укреплении традиционных альянсов и поддержке Украины. Трамп же утверждает, что «глупая» политика администрации Байдена привела к объединению стран, которые, по его мнению, должны быть разделены.

Опасная «ось»

Однако экспертное сообщество предупреждает, что союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи вовсе не является таким хрупким, как это представляется на первый взгляд. Эксперты по внешней политике считают, что несмотря на наличие противоречий между этими странами, они находят общие интересы в противостоянии США и в стремлении укрепить свое влияние на мировой арене.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор отмечает, что отношения между этими странами «глубже и прочнее», чем это может казаться на первый взгляд:

«Я действительно считаю, что отношения между этими субъектами глубже и прочнее, чем полагают многие, и что каждый из этих лидеров, вероятно, был бы готов получить уступки от Соединенных Штатов, но не изменил бы кардинально масштаб своего сотрудничества друг с другом».

Одним из главных факторов, стимулирующих укрепление отношений между странами CRINK, стал военный конфликт на Украине.

Как пишет The Hill, Пекин и Тегеран предоставили Москве военную поддержку через поставки оружия и боеприпасов. В свою очередь, Китай и Иран получают от России помощь в обеспечении собственной безопасности, включая военную кооперацию и поддержку на международной арене, считает издание.

Трамп и Украина: что будет с поддержкой Киева

Несмотря на свои обещания предоставить Украине больше оружия, Трамп не поддерживает идею излишней американской вовлеченности в европейские конфликты.

В ходе своей предвыборной кампании он несколько раз подчеркивал, что США должны избегать вступления в «глобальные войны» и сосредоточиться на собственных интересах.

Многие из его ближайших союзников, включая известных американских медийных личностей, высказывались против активной помощи Украине.

Отсутствие решимости поддерживать Украину на том уровне, на котором это делает администрация Байдена, может быть частью более широкой стратегии Трампа, направленной на ослабление коалиции «осей агрессоров» и возвращение США к более «прагматичному» внешнеэкономическому курсу.