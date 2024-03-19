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Трамп может депортировать принца Гарри из США

Трамп заявил, что может депортировать из США принца Гарри в случае переизбрания

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Jay Paul/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства может депортировать проживающего в США принца Гарри из страны, если будет обнаружено, что член британской королевской семьи солгал о приеме наркотиков при подаче заявления на визу. Своими соображениями Трамп поделился с телеканалом GB News.

«Нам придется посмотреть, знают ли они (власти США. – прим. ред.) что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры», — отметил Трамп.

Как сообщает GB News, согласно законодательству США, это будет основанием для его депортации.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что второй президентский срок Трампа пройдет так же, как и первый, но в «турборежиме».

Ранее Трамп предрек, что Байден успеет нанести США «невиданный вред».

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