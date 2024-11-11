Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, планирует ли Путин контактировать с Трампом в ближайшее время

Песков заявил, что Путин пока не планирует контактировать с Трампом

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует каких-либо контактов с республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах главы государства в США. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу переадресовать [вопрос] к словам президента, сказанным на [пленарном заседании Международного дискуссионного клуба] «Валдай». Пока планов нет, пока нечего сказать», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, собирается ли Путин как-то контактировать с Трампом в ближайшее время.

7 ноября избранный американский лидер заявил, что допускает телефонную беседу с президентом РФ.

Позже слова республиканца прокомментировал Песков. Он не исключил, что Путин может сам позвонить Трампу. Но, как сказал представитель Кремля, решение главы государства будет зависеть от развития событий в мире.

11 ноября газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако пресс-секретарь президента РФ назвал соответствующую статью «чистой выдумкой».

Ранее Путин посчитал высказывания Трампа об отношениях Москвы и Вашингтона заслуживающими внимания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами