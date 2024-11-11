Песков рассказал, планирует ли Путин контактировать с Трампом в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует каких-либо контактов с республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах главы государства в США. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу переадресовать [вопрос] к словам президента, сказанным на [пленарном заседании Международного дискуссионного клуба] «Валдай». Пока планов нет, пока нечего сказать», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, собирается ли Путин как-то контактировать с Трампом в ближайшее время.

7 ноября избранный американский лидер заявил, что допускает телефонную беседу с президентом РФ.

Позже слова республиканца прокомментировал Песков. Он не исключил, что Путин может сам позвонить Трампу. Но, как сказал представитель Кремля, решение главы государства будет зависеть от развития событий в мире.

11 ноября газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако пресс-секретарь президента РФ назвал соответствующую статью «чистой выдумкой».

Ранее Путин посчитал высказывания Трампа об отношениях Москвы и Вашингтона заслуживающими внимания.