«Русские будут заинтересованы». Что нужно Трампу для заключения сделки по Украине? Time: Трампу придется сделать первый шаг ради сделки с Россией

Журнал Time сообщил, что «русские будут заинтересованы» в сделке по Украине, если избранный президент США Дональд Трамп захочет ее заключить. Однако для этого республиканцу надо будет самому сделать первый шаг. По данным СМИ, советники Трампа уже выдвинули несколько предложений, как можно урегулировать конфликт, но политик еще не принял решение, какой стратегии следовать. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что высказывания Трампа о завершении боевых действий заслуживают внимания.

Если избранный президент США Дональд Трамп захочет заключить с Владимиром Путиным сделку по Украине, то «русские будут заинтересованы». Об этом написал журнал Time со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, который поддерживает связи с Вашингтоном и Москвой.

При этом источник издания отметил, что продвижение российской армии в зоне спецоперации, а особенно в Донбассе, дает российскому президенту возможность не спешить с заключением этой сделки.

«Я уверен, что у них есть много предложений по этому поводу. Но они не собираются отвечать, пока США не решат, что они хотят предложить.

Другими словами, именно Трамп должен будет сделать первый шаг в направлении Путина», — подчеркнул экс-чиновник.

Ранее Трамп в интервью NBC News сообщил, что еще не говорил с Владимиром Путиным после выборов президента США, но допускает такую возможность.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Путин может сам позвонить Трампу. Однако это будет зависеть от развития событий. Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что повестка возможного разговора пока неясна.

План Трампа

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Дональду Трампу уже поступило несколько предложений от его советников о том, как можно урегулировать украинский конфликт. При этом избранному президенту еще только предстоит выбрать стратегию, чтобы исполнить свое предвыборное обещание завершить боевые действия за 24 часа.

Журналисты издания считают, что Майк Помпео, который при прошлом сроке Трампа занимал должности директора ЦРУ и госсекретаря США и может вернуться в его администрацию в качестве главы Пентагона, будет настаивать на урегулировании конфликта без серьезной выгоды для России. Другие же союзники республиканца отдают предпочтение быстрому завершению боевых действий, что, в свою очередь, вынудит Украину пойти на значительные уступки.

По данным WSJ, одно из предложений заключается в том, что Киев не вступает в НАТО на протяжении как минимум 20 лет, США продолжают поставлять на Украину оружие, чтобы предотвратить любое будущее нападение. Линия фронта при этом остается там, где она проходит в этот момент, около нее создадут демилитаризованную зону.

В то же время ключевые советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц, которые раскрыли содержание своего плана урегулирования еще в июле, предложили остановить военную поддержку Киева, пока они не согласятся сесть за стол переговоров. Этот вариант также предполагал, что во время переговоров прекращение огня будет достигнуто на основе «преобладающих линий фронта».

Несмотря на различия в предложениях, все союзники Трампа сходятся в том, что чтобы урегулировать конфликт, нужно остановить боевые действия, закрепить за Россией уже взятые под контроль территории и отложить вступление Украины в НАТО.

WSJ сообщила, что пока неясно, какой конкретно стратегии будет придерживаться Дональд Трамп. Однако окончательный выбор остается именно за ним.

Что говорят в России?

Российские власти, ранее комментируя план избранного президента США завершить конфликт в кратчайшие сроки, заявляли, что «не питают иллюзий» в отношении Трампа. Песков отмечал, что желание республиканца завершить старые войны и предотвратить появление новых может измениться после инаугурации.

Официальный представитель Кремля также назвал материал The Wall Street Journal абстрактным, добавив, что это больше похоже на план издания по Украине, чем на реальные предложения.

При этом Владимир Путин, выступая 7 ноября на заседании клуба «Валдай», заявил, что высказывания Трампа о восстановлении отношений с Россией и по украинскому кризису заслуживают внимания.

Глава государства также отметил, что если администрация Трампа возобновит с Россией контакты, то Москва готова пойти навстречу.

«Мы ничего против не имеем», — сказал Путин.

Президент России также подчеркнул, что не считает зазорным и самому позвонить Трампу.

Реакция Украины

В Киеве мнения касательно грядущих планов избранного президента США разделились. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что впереди от Трампа «будет много суперраздражающих заявлений и шагов», которые заставят украинцев тянуться за корвалолом и думать, что все кончено.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, наоборот, отметил, что у киевских властей присутствует «сдержанный оптимизм» относительно дальнейшего развития событий после победы республиканца на выборах.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил лишь, что в Киеве пока не знают, какими будут конкретные действия Трампа.