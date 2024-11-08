Песков не исключил, что Путин может сам позвонить Трампу

Президент РФ Владимир Путин может сам позвонить республиканцу Дональду Трампу, который одержал победу на президентских выборах в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, может ли Путин сам позвонить Трампу, но отметил, что это будет зависеть от развития событий. При этом Песков сказал, что повестка возможного разговора пока неясна.

Также он сообщил, что пока нет понимания, пригласит ли Путин американского лидера на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве.

До этого на заседании клуба «Валдай» президент РФ заявил, что российской стороне «не зазорно» самостоятельно связаться с Трампом. Также на этом мероприятии Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что республиканца «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

7 ноября Трамп заявил, что еще не говорил с Путиным после победы на выборах, но допускает такую возможность.

Ранее политолог Марков предрек звонок Трампа Путину и Зеленскому по поводу переговоров.