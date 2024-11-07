Песков оценил публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) об имеющемся у команды избранного президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине носит абстрактный характер. Его слова приводит ТАСС.

«Там же все обезличенное. Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — сказал Песков.

По его словам, такие публикации «носят все более и более абстрактный характер».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что план Трампа включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием. Анонимный представитель команды Трампа заявил, что США готовы предоставлять обучение военным и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.