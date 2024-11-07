На Украине заявили о «сдержанном оптимизме» после победы Трампа

На Украине есть «сдержанный оптимизм» относительно дальнейшего развития событий после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

«Мы можем иметь сдержанный оптимизм по развитию событий», — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, в ночь с 6 на 7 ноября между украинским лидером Владимиром Зеленским и Трампом прошел разговор. Зеленский, как сообщил украинский премьер, оценил диалог как «чрезвычайно положительный».

До этого советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин попытался опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal писала, что план Трампа включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.

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