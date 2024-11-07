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Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине

Зеленский: мы пока не знаем, каковы будут действия Трампа по Украине

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Johanna Geron/Reuters

В Киеве еще не понимают, каковы будут конкретные действия победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа относительно Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Вчера я разговаривал с Президентом Трампом… Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — написал он.

По словам Зеленского, сильная Америка нужна Европе, а сильная Европа нужна США.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве есть «сдержанный оптимизм» относительно дальнейшего развития событий после победы республиканца Дональда Трампа.

Газета The Wall Street Journal писала, что план Трампа по Украине включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым.

Ранее в России допустили резкие действия со стороны США.

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