Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кулеба заявил, что украинские чиновники будут пить успокоительное из-за действий Трампа

Кулеба: действия Трампа заставят украинских чиновников пить успокоительное

close
Alina Smutko/Reuters

Украинские чиновники будут пить успокоительное из-за действий избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает телеканал «Новости Live».

«Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за «Корвалолом» и думать, что это конец, что все кончено», — сказал экс-министр.

7 ноября член японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что ожидает от Трампа отказа от дальнейшего финансирования Украины и принятия мер для урегулирования конфликта. По его словам, конфликт закончится, когда Вашингтон перестанет передавать Киеву оружие и деньги.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Киев попытался опровергнуть статью WSJ о планах команды Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами