Кулеба заявил, что украинские чиновники будут пить успокоительное из-за действий Трампа

Украинские чиновники будут пить успокоительное из-за действий избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает телеканал «Новости Live».

«Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за «Корвалолом» и думать, что это конец, что все кончено», — сказал экс-министр.

7 ноября член японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что ожидает от Трампа отказа от дальнейшего финансирования Украины и принятия мер для урегулирования конфликта. По его словам, конфликт закончится, когда Вашингтон перестанет передавать Киеву оружие и деньги.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Киев попытался опровергнуть статью WSJ о планах команды Трампа по Украине.