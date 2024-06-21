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Политика

Военная операция на Украине, день 849-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 849-й день

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Военнослужащий с ретранслятором радиосигнала во время работы подразделения БПЛА мотострелкового полка группировки войск «Днепр», июнь 2024 года

Военнослужащий с ретранслятором радиосигнала во время работы подразделения БПЛА мотострелкового полка группировки войск «Днепр», июнь 2024 года

Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 114 БПЛА над российскими регионами. В Черном море ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ. США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых целей РФ, атакующих Украину через границу, узнала Politico. МИД Южной Кореи выразил протест послу РФ в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

МИД Южной Кореи выразил протест послу РФ в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

8:25

В Черном море ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

8:12

Власти США разрешили применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским целям на территории РФ, атакующим украинскую сторону через границу, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

8:00

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, в том числе 70 над территорией Крыма и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 849-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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