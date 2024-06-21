Военнослужащий с ретранслятором радиосигнала во время работы подразделения БПЛА мотострелкового полка группировки войск «Днепр», июнь 2024 года

Военная операция на Украине, день 849-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 849-й день

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 114 БПЛА над российскими регионами. В Черном море ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ. США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых целей РФ, атакующих Украину через границу, узнала Politico. МИД Южной Кореи выразил протест послу РФ в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.