Военная операция на Украине, день 849-й

МИД Южной Кореи выразил протест послу РФ в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.
Власти США разрешили применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским целям на территории РФ, атакующим украинскую сторону через границу, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, в том числе 70 над территорией Крыма и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.