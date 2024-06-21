«Европейский поезд едет в сторону войны»: НАТО готовит военную миссию на Украине Орбан: НАТО готовит военную миссию на Украине, но без участия Венгрии

У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия в ней участвовать не станет, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан. «Ни оружием, ни деньгами, ни военными», — подчеркнул политик. Виктор Орбан убежден, что «европейский поезд едет в сторону войны», и «убедить машиниста не ехать дальше не удалось». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

НАТО создаст свою миссию на Украине, но Венгрия в ней участвовать не будет, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом. — «Газета.Ru»), Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сообщил глава венгерского кабмина.

По его мнению, «европейский поезд едет в сторону войны», и «убедить машиниста не ехать дальше не удалось».

Теперь «остановить поезд» сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он выиграет выборы в ноябре, считает Орбан.

«Никто из НАТО не будет оказывать никакого давления на Венгрию, чтобы она вступила в украинский конфликт. Теперь нас пытаются втянуть в войну из Брюсселя, и эту битву мы тоже выиграем», — заявил Орбан.

По мнению Орбана, замысел стран Запада нанести поражение России обречен на провал.

«Ситуация выглядит так, что западный мир хочет победить Россию с помощью Германии под руководством Соединенных Штатов. Я думаю, что это безнадежно. И даже если мы добьемся успеха, что вовсе не просматривается в реалистичных очертаниях, то нам придется заплатить такую высокую цену, что все это того не стоит», — высказался политик.

Военные действия на Украине начались из-за России, но главная причина конфликта — намерение Киева вступить в НАТО, считает премьер-министр Венгрии.

«В конечном счете вопрос заключается в том, станет Украина членом НАТО, или нет. Эта война идет из-за Севастополя, где на выходе в Черное море будет флаг НАТО или российский флаг. Русские говорят, что теперь там российский флаг, и они не хотят менять его на флаг НАТО и не хотят, чтобы там была граница со странами НАТО», — считает Орбан (цитата по ТАСС).

Венгрия в общем деле не участвует

Виктор Орбан обозначал позицию Венгрии по российско-украинскому конфликту генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу 12 июня в Будапеште.

«Мы договорились, что Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи Украине, но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Орбаном (цитата по ТАСС).

Венгрия не намерена участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, прежде всего на Украине, заявил Орбан.

«Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию», — добавил он.

Ранее Орбан говорил, что участники НАТО ищут способ, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

«Конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО — рабочие группы работают над тем, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — сказал политик в эфире Kossuth.

Венгерский взгляд на Украину

Орбан занимает позицию, которую издание «РБК-Украина» назвало «откровенно антиукраинской». По мнению политика, Украина не способна победить Россию военным путем.

Будапешт, в отличие от других стран Запада, не предоставляет помощь Украине, а также затягивает процесс ее оказания со стороны ЕС. В начале этого года Евросоюз не мог согласовать выделение помощи Украине на €50 млрд из-за позиции Венгрии (впоследствии вето все же было снято).

Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и введения санкций против России. Представители Венгрии блокировали резолюцию Совета Европы по украинской «формуле мира».