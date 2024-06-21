«С папой стараюсь не говорить об СВО»: против звезды «Универа» возбудили дело на Украине СБУ возбудила уголовное дело против звезды «Универа» Гогунского за поддержку СВО

Против актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», возбудили уголовное дело на Украине. Ему вменяют призывы к изменению границ страны, коллаборационизм и пропаганду войны. За это актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Гогунский родился на Украине, но значительную часть жизни прожил в России и поддерживает СВО. В интервью актер утверждал, что украинцы живут «под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры».

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении актера Виталия Гогунского. Об этом сообщается на странице управления ведомства по Волынской области в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает <…> РФ», — говорится в сообщении.

Виталию Гогунскому инкриминируют три статьи: «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и «Пропаганда войны».

В совокупности по этим статьям предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Обвинительный акт направили в суд.

Уроженец Украины за СВО

Виталий Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области Украины в 1978 году. Его отец до сих пор живет на Украине, а сам Гогунский после окончания университета переехал в Россию.

Наибольшую известность актер получил за роль Кузи в сериале «Универ».

«Актер и певец Виталий Гогунский с первых дней поддержал СВО, неоднократно был в зоне спецоперации с концертами», — сообщало агентство РИА Новости.

Позиция Гогунского стоила ему отношений с близкими, которые проживают на Украине.

«У меня со многими друзьями — а отец — мой друг и близкий человек — отношения натянутые, — признался Гогунский на передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим…»

Виталий Гогунский не был на Украине с 2014 года. Он считает, что в 2014 году протестующим на Майдане подмешивали в чай наркотики — об этом актеру рассказала тетя, которая также осталась жить на Украине.

«Информация, которая сеется там, немного отличается от той, что есть у нас. Многие озлоблены, с ними трудно разговаривать. С друзьями, которые радовались за меня, натянутые отношения. Они отправляют мне фейковые видео. Ну как после этого вести с ними диалог?! Не понимаю», — говорил звезда «Универа».

Мало кто на Украине сохранил «адекватное восприятие» россиян, говорил в интервью РИА Новости Гогунский.

«Они восемь лет под информационным колпаком, им твердят, что на них напали оккупанты и мародеры. Но простых людей нельзя в этом винить, им можно только посочувствовать. Они устали от ненависти», — сказал Гогунский.

Побывав на фронте, актер и шоумен пришел к выводу, что «хочется жизни и праздника».

«Именно радостные песни, то есть светлые, а не пошлые», — сказал Гогунский.

Запреты с обеих сторон

Ранее СБУ заочно предъявляла обвинения председателю Союза театральных деятелей, актеру Владимиру Машкову, актеру Дмитрию Певцову, музыканту и продюсеру Юрию Бардашу.

В июне 2022 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах.

В России за критику спецоперации и поддержку Украины были признаны Минюстом иностранными агентами лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, Земфира, Noize MC, вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), рэперы Оксимирон (Мирон Федоров), Алишер Моргенштерн, Face (Иван Дремин), шоумен Максим Галкин, телеведущий Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева, комики Семен Слепаков и Руслан Белый.