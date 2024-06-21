США разрешили Украине бить по целям в РФ через границу. Путин пообещал оружие КНДР Politico: США разрешили Украине бить по российским целям через границу

США разрешили Киеву использовать поставленное американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих Украину через границу, а не только тех, которые находятся в районе Харькова. Впрочем, как утверждают анонимные чиновники, это не означает изменения политики использования Киевом американского оружия для борьбы с Россией. Тем временем Владимир Путин пригрозил поставками оружия в недружественные США страны.

Власти США разрешили применение поставляемых Киеву американских вооружений для ударов по любым российским целям на территории РФ, атакующим украинскую сторону через границу. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на этой неделе, что соглашение с Украиной об обстреле территории России американским оружием распространяется на «любую точку, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории». По его словам, США разрешают ВСУ атаковать ВС РФ, которые отходят на территорию России, с помощью артиллерии и других базирующихся на земле систем. Первоначально разрешение атаковать цели на российской территории американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.

Как отмечает Politico, Россия в последние дни «дала понять, что вскоре может напасть на северо-восточный город Сумы», который находится недалеко от российской границы. Если это произойдет, новые правила будут применяться и там, сказал Салливан.

«Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней через границу», — заявил советник по нацбезопасности.

Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили Politico, что разрешение ВСУ наносить ответные удары по целям на территории России, откуда атакуется Украина, не является изменением политики США в вопросе использования американского оружия. Изначально применение поставляемого оружия рассматривалось в контексте российского наступления в Харьковской области. Однако ответные удары по конкретным целям на территории России никогда не исключались, говорит анонимный чиновник. Поэтому, утверждает он, политика недопущения дальних ударов по территории России «не изменилась» .

В конце мая госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Речь тогда шла только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом Блинкен не исключал, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

Россия осуждает поставки оружия Украине и заявляет, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

«Поставили кому-нибудь что-нибудь и дальше мы ничего не контролируем»

Владимир Путин считает, что удары ВСУ по территории России «близки к агрессии». Он заявил, что в ответ на западные поставки оружия Украине Россия может начать поставки оружия в страны, недружественные США. Об этом президент сказал 20 июня во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

«Те, кто поставляет это (дальнобойное. — «Газета.Ru») оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю», — сказал Путин.

По его словам, Запад поставляет оружие Украине, а дальше ничего не контролируют: «И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь и дальше мы ничего не контролируем».

В начале июня Владимир Путин уже заявлял, что Москва оставляет за собой право «поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Такой ответ «может быть асимметричным», говорил Путин.