«Чувствовала, что делает что-то трешовое». Суд в Москве дал украинке 12 лет за шарики и гимн В Москве украинке дали 12 лет за шары с запрещенным флагом

В Москве гражданку Украины, которая запустила в небо шарики с флагом запрещенной организации, приговорили к 12 годам колонии. Украинка утверждает, что ее заставил пойти на такой шаг соотечественник: в прошлом она одалживала у него деньги, а потом он угрожал отправить ее детей в детский дом, если она не устроит «мирную акцию». Адвокат женщины назвала дело «удивительно натянутым», а доказательства обвинения «недопустимыми». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима гражданку Украины Кристину Любашенко по делу об участии в деятельности террористической организации и публичному распространению ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК в Telegram-канале.

По версии следствия, в марте 2022 года украинка «добровольно вступила» в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), находясь в Женеве. В начале мая женщина привязала к воздушным шарам «флаг организации» и запустила их в небо на Ломоносовском проспекте. А также поставила колонки на окно квартиры в Москве и «публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС РФ на территории Украины». Экспертиза по делу постановила, что сообщения не соответствуют официальной позиции российского Минобороны о событиях на Украине.

Как украинку подставил соотечественник

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Любашенко Людмила Посмитная изложила версию подсудимой. По словам юриста, в феврале 2022 года украинка вместе с двумя детьми, больной раком матерью и пожилым дедом с деменцией только с «рюкзачками с документами» уехали из Киева. Семья пересекла границу с Польшей, оттуда через Германию попала в Швейцарию. Там Любашенко и ее родственники получили статус беженцев и поселились в общежитии.

«Она (Любашенко. — «Газета.Ru») познакомилась с неким Виталием, который также себя назвал беженцем с Украины. И при этом он оказался при деньгах, у человека были средства к существованию. Если у них того пособия, которое им выдавали, и всего остального хватало впритык, и порой даже не хватало, потому что очень дорого все стоит, то у него были свободные средства в наличии. И он давал ей деньги в долг», — сообщила адвокат.

Она добавила, что Виталий начал вытягивать из женщины информацию и утверждал, что «нужно народ пробудить к тому, чтобы [был] мир, чтобы все закончилось побыстрее», а для этого нужно что-то делать.

«Он ей сказал: «Я тебе заплачу деньги, ты съезди в Москву, запусти шарики в небо». А она уже у него была в долгах, потому что деньги брала на детей, на маму, на дедушку. Она, естественно, согласилась шарики в небо запустить, мирная акция. Максимум, что это административка. Он ей купил билеты в одну сторону, чтобы было понимание, в обратную сторону не стал покупать», — рассказала Посмитная.

По ее словам, Виталий координировал действия Любашенко из Швейцарии: именно он арендовал квартиру и договорился о приобретении шаров. Уже в Москве украинка узнала о том, что, помимо них, нужно будет купить колонки и проиграть текст с фейками о российской армии и гимн Украины.

«Она, естественно, сказала: «Я этого делать не буду, покупай мне билеты обратно». Он сказал: «Ты либо все это сделаешь, либо я сообщу властям Швейцарии, и так как ты, законный представитель, уехала, твои две дочки маленьких будут помещены в детский дом здесь в Швейцарии. Ты их никогда не заберешь. Денег я тебе не вышлю». В общем, девчонка-то оказалась в безвыходном, откровенно говоря, положении», — выразила мнение адвокат.

Она также сообщила о новых условиях, которые Виталий поставил Любашенко: ты должна была передавать ему данные о своем местонахождении с помощью специального датчика, присылать фото- и видеоотчеты. Мужчина отправил ей координаты, в каком именно месте женщина должна была запустить шары, и велел ей найти некий флаг. Любашенко полотнище не нашла, поэтому Виталий велел ей купить белую и синюю ткань и сшить его самой. Украинка утверждает, что не знала, что это за флаг. Со слов Виталия, он символизировал «мир во всем мире».

Посмитная настаивает на том, что ее подзащитная проводила мирную акцию и была уверена, что ей грозит только административное наказание. При этом за российской повесткой она не следила и «никаких отсылок к никаким легионам не находила».

«Она уже чувствует, что что-то вообще сумасшедшее, трешовое. Но делает, потому что боится, что останется совсем без детей, и он не купит ей билеты обратно», — объяснила действия своей подзащитной адвокат.

Она отметила, что женщину после запуска шаров задержали оперативники из отдела по борьбе с экстремизмом, при этом флаг был «просто висящей тряпочкой», а понять, что там за полосы, было нельзя.

Как в деле о хулиганстве появился терроризм

После задержания Любашенко рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что произошло. По словам адвоката украинки, женщину обещали осудить условно за хулиганство, чтобы она могла вернуться к детям, поэтому она, не читая, подписала составленный следователем протокол. В ходе судебного разбирательства Посмитная заявляла о незаконности полученных показаний. При этом она отмечала, что

допрос якобы проходил в изоляторе временного содержания, где нет компьютера и принтера, но показания, которые подписала Любашенко, были напечатаны;

интересы женщины по соглашению (которое не заключал никто из ее родственников, не знавших о ее задержании, ни она сама) представлял адвокат из Ростовской области, которого ни она сама, ни кто-либо из ее близких не нанимал.

Посмитная также упомянула, что женщине не предоставили переводчика, хотя она гражданка Украины. Через семь месяцев квалификацию дела поменяли на статью «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«С этим адвокатом вот такая история, с этими протоколами, которые были волшебным образом напечатаны в ИВС без компьютера и принтера. И в итоге я заявляю это ходатайство о признании их недопустимым. А если их признать недопустимым доказательством, то, собственно говоря, то и дела нет никакого», — заявила Посмитная.

Адвокат обратила внимание и на то, что сотрудник, который осуществлял задержание, на суде сообщил, что ему поступила от руководства информация о планировании несанкционированной акции, связанной с экстремизмом. Он вместе с коллегами проезжал мимо МГУ, заметил девушку с шариками, выходящую из такси. Пока полицейские к ней шли, она запустила шарики в небо.

«Это же какое профессиональное чутье у наших сотрудников, позавидовать можно. Чтобы, увидев девушку с шариками, выходящую из такси, они моментально поняли, что это экстремистка и террористка, никак не меньше. Это же необычное вообще явление, девушка с шариками по Москве гуляющая. Просто нонсенс», — выразила мнение адвокат Любашенко.

Юрист предполагает, что именно Виталий мог сообщить в полицию о готовящейся акции. Сейчас мужчина живет в квартире, которую швейцарские власти выделили для осужденной:

«Он выкинул оттуда все ее вещи. Дочек пришлось перевезти, чтобы не забрали в детский дом обратно в Украину, в Киев. В Швейцарии осталась ее мама и дедушка, потому что у мамы сложнейшее лечение, которое в Швейцарии она получает бесплатно, а на Украине она будет за это платить просто какие-то сумасшедшие деньги».

По словам адвоката, ее подзащитная не понимает, почему ее приговорили к такому суровому наказанию. Более того, обвинение настаивало на наказании в виде лишения свободы на 15 лет. Однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства — наличие двух малолетних детей, больной матери и отсутствие судимостей.

Адвокат считает, что это «удивительно натянутое дело». По ее словам, формулировка обвинительного текста не соответствует действительности, потому что «там не было этих действий».