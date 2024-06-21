«Огромная разрушительная сила»: Россия впервые применила на Украине трехтонные бомбы Опубликованы кадры второго удара ФАБ-3000 по объекту в Харьковской области

Российские военные впервые применили трехтонную фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне СВО. Об этом стало известно 20 июня, а уже на следующий день появились сообщения о втором таком ударе. Обе атаки произошли в Харьковской области. О запуске массового производства ФАБ-3000 Минобороны РФ сообщало в марте 2024-го. Что это за боеприпас — в материале «Газеты.Ru».

В сети появилось видео, как утверждается, второго применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Ролик опубликован в Telegram-канале «Изнанка».

«По информации с мест, удар нанесен по расположению 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины», — сказано в сообщении. По его данным, потери Украины в результате удара — 70 человек.

Под атаку, как утверждается, попала школа на улице Пушкинская в селе Липцы Харьковской области. В ней, как пишет канал, находился пункт дислокации.

На видео можно рассмотреть бомбу. Она попадает не в само здание, расположенное по центру кадра, а рядом с ним. Происходит взрыв, который, тем не менее, наносит значительный ущерб строению.

«Это уже 2-й за сутки подтвержденный факт применения ФАБ-3000, и он далеко не последний», — пишут «Военкоры Русской Весны».

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал 20 июня, что «ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК». Удар, как сообщается, также был нанесен по одному из строений в селе Липцы.

И здесь не получилось точного попадания по зданию — бомба легла метрах в десяти от него.

«Прямого попадания в дом, как хотелось бы большинству обывателей и пехотных начальников, не вышло», — пишет автор Telegram-канала Fighterbomber, но говорит, что это «отличный результат» и призывает сделать скидку на первое применение боеприпаса.

«Тут, естественно, одна бомбочка, а можно их кинуть, например, десять», — сказано в сообщении Fighterbomber.

Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» пишут, что по первым двум видео применения бомб делать выводы рано.

«Реальность такова, что гораздо эффективнее сбросить на здание четыре 500 или даже 250 кг бомбы, но которые в него попадут, убив и ранив находящихся внутри, чем одну трехтонную, которая обеспечит нереальные эмоции всем сидящим внутри, но при этом банально промажет», — пишет автор поста.

Он выразил надежду, что отклонение ФАБ-3000 будет компенсировано, либо для него будут выбирать соответствующие цели.

Улучшенная советская разработка

Российская ФАБ-3000 способна нанести серьезный ущерб объектам противника, пишет немецкое издание Focus.

«ФАБ-3000 — одна из самых тяжелых бомб, используемых в современных конфликтах. Такие бомбы используются редко и требуют тщательной материально-технической подготовки и специальной авиации для их сброса. Их огромная разрушительная сила может нанести ущерб большим площадям», — отмечает издание.

Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.

Многие из типов ФАБ, которые сейчас активно применяются на СВО, появились еще в 1950-х годах, но тогда они были бомбами свободного падения, писал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Теперь же у подобных бомб при переоборудовании хвостовая часть меняется на УМПК с рулевыми поверхностями. Блок управления наводит боеприпас на объект поражения с помощью глобальной системы позиционирования. Кроме того, бомба оснащается складными крыльями, которые после отделения от самолета-носителя раскрываются и позволяют боеприпасу пролететь до 70 км. Благодаря этому российские бомбардировщики могут применять ФАБ с УМПК без входа в зону поражения большинства зенитных ракетных систем и комплексов противника», — объяснял Михаил Ходаренок.

Такие модификации превратили ФАБы свободного падения в высокоточные боеприпасы.

ВСУ могут бороться с ними, используя зенитные ракетные системы Patriot, развернутые близко к фронту, либо истребители F-16, для поражения самолетов-носителей. Вот почему Украина так активно просит эти виды вооружений у США.

При этом, пишет Ходаренок, ФАБ-3000 — не самая большая авиабомба, которая есть в распоряжении ВКС РФ.

«На оснащении дальней авиации ВКС есть еще и ФАБ-5000, которую могут применять дальние бомбардировщики Ту-22М3. На учениях, где происходило бомбометание подобных боеприпасов, воронки после подрыва напоминали кратеры вулканов. Наверняка на складах российской армии есть и ФАБ-9000, которые активно применялись бомбардировщиками Ту-16 в ходе афганской войны», — писал обозреватель «Газеты.Ru».

Добавим, в марте 2024 года сообщалось, что в России запущено массовое производство ФАБ-3000.

«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — сообщили в Минобороны.