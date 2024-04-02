Военная операция на Украине, день 769-й

Численность российского контингента на Украине насчитывает около 474 тысяч военных, утверждает представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.
Взрослый и двое подростков ранены при атаке беспилотника в Елабуге — ТАСС со ссылкой на оперативные службы
⚡️ Два человека ранены из-за удара беспилотников по общежитию ОЭЗ «Алабуга», сообщает пресс-служба ОЭЗ.
Технологический процесс особой экономической зоны не нарушен, говорится в сообщении.
⚡️ Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали несколько человек, серьезных разрушений нет, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
❗️ ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что опасный груз был спрятан в партии православных икон и церковной утвари.
Всего ночью Украину атаковала одна управляемая авиационная ракета и десять ударных дронов (девять из них удалось сбить), сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Ночью произошли взрывы в подконтрольных Киеву городах Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Павлоград и Херсон.
В Кропивницком зафиксировано попадание по объекту энергетики, сообщает «Страна».
В Днепре атака с применением дронов стала причиной возникновения двух пожаров, они уже потушены.