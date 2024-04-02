Военная операция на Украине, день 769-й

08:13

❗️ ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что опасный груз был спрятан в партии православных икон и церковной утвари.