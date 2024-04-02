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Политика

Военная операция на Украине, день 769-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 769-й день

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РИА Новости
Беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. По словам очевидцев, около 7 утра два дрона рухнули на территории местного общежития в особой экономической зоне Алабуга, затем последовало несколько взрывов. Ночью произошли взрывы в подконтрольных Киеву городах Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Павлоград и Херсон. ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:02

Численность российского контингента на Украине насчитывает около 474 тысяч военных, утверждает представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

08:48

Взрослый и двое подростков ранены при атаке беспилотника в Елабуге — ТАСС со ссылкой на оперативные службы

08:39

Шесть человек пострадали после атаки БПЛА на Елабугу — 112

08:32

⚡️ Два человека ранены из-за удара беспилотников по общежитию ОЭЗ «Алабуга», сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Технологический процесс особой экономической зоны не нарушен, говорится в сообщении.

08:23

08:14

⚡️ Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали несколько человек, серьезных разрушений нет, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

08:13

❗️ ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что опасный груз был спрятан в партии православных икон и церковной утвари.

08:10

Всего ночью Украину атаковала одна управляемая авиационная ракета и десять ударных дронов (девять из них удалось сбить), сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

08:07

Ночью произошли взрывы в подконтрольных Киеву городах Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Павлоград и Херсон.

В Кропивницком зафиксировано попадание по объекту энергетики, сообщает «Страна».

В Днепре атака с применением дронов стала причиной возникновения двух пожаров, они уже потушены.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 769-го дня специальной военной операции России на Украине.

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