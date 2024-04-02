«Вырос с самого низа». Кто стал новым главкомом ВМФ России Шойгу: назначены новый главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами

В Военно-морском флоте России крупные перестановки — назначены новые главы Черноморского и Северного флотов, а также главком всего ВМФ. Последнего хвалят за скромность и называют «народным адмиралом». Новому командующему предстоит «навести порядок» на Черном море, где ВС РФ сталкиваются со сложностями из-за беспилотников ВСУ.

Надежда на укрепление ВМФ

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об указе Владимира Путина о замене командующих флотом во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил.

Новым главой военно-морского флота (ВМФ) стал адмирал Александр Моисеев , он раньше возглавлял Северный флот. Вместо Моисеева Северным флотом будет руководить вице-адмирал Константин Кабанцов. Также заменили главу Черноморского флота, место занял вице-адмирал Сергей Пинчук .

«Коллеги, я с одной стороны поздравляю, с другой стороны надеюсь, что вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий, Министерство обороны и, конечно, страна», — сказал министр.

Отдельно он отметил, что в армии «очень надеются» на усилия Моисеева по укреплению военно-морского флота.

«Поводов для очень жесткого беспокойства нет»

Замена главкома всего флота связана с потерями кораблей из-за атак ВСУ, утверждал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Нет поводов для очень жесткого беспокойства насчет ситуации с флотом. Но нужно отсовершенствовать свою систему... Просто с приходом нового главкома в ВМФ мало что изменится», — пояснял он.

Прошлого главкома сняли еще в марте. Моисеева тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ВМФ.

Об увольнении бывшего главы Черноморского флота, который непосредственно страдает от украинских атак, адмирала Виктора Соколова тоже было известно заранее. Российские военкоры сообщали об этом в феврале. Брат Соколова подтверждал его отставку. Тогда же военные обозреватели писали, что его место занял Пинчук.

Что известно о новых руководителях

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Калининградской области. Окончил кинотехникум и сначала работал в киноремонтной мастерской. Затем отслужил по призыву на Урале и начал делать военную карьеру. Получил серьезное военное образование, в том числе закончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова (с отличием) и Высшие специальные офицерские классы ВМФ в Петербурге, учился в московской Военной академии Генштаба.

Он служил на атомных подводных ракетоносцах в Северном флоте. Летом 1994 года в должности старпома участвовал в первом в истории современной России походе к Северному полюсу. Экипаж его подлодки водрузил на Северном полюсе Андреевский и Российский флаги. В 1998 году командовал подлодкой, которая впервые в истории смогла отправить на низкую околоземную орбиту два спутника, выстрелив ракетой-носителем «Штиль-1» из-под воды.

За поход к Северному полюсу награжден орденом Мужества. Всего их у Моисеева два, также отмечен медалью «Золотая звезда» и орденом «За военные заслуги». В 2011 году Моисееву присвоили звание Героя России.

«В ходе боевого патрулирования под его руководством были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков... Я наблюдал за этими учениями. И, действительно, все было сделано очень качественно», — отметил тогдашний президент Дмитрий Медведев.

Моисеев занимал различные командные должности, в частности руководил Черноморским флотом с 2018 по 2019-й, а Северным — с 2019 года по настоящее время. Служившие с ним на Севере отмечают скромность адмирала.

«Он человек с большой буквы... Он до последнего ездил на старой Audi, красной, разбитой. Писал обычной ручкой, а не перьями за 100 тысяч рублей, как у некоторых военачальников. Мог и рукава закатать, и залезть куда-то. Человек действительно болеет за дело, он живет этим делом», — описал один из офицеров.

Другой офицер Сергей подчеркнул, что Моисеев на флоте «вырос с самого низа». Он побывал и матросом, и мичманом.

«Человек очень хороший... То есть он народный адмирал, который не стесняется общаться. Может узнать у матроса, как жизнь у него. Абсолютно неиспорченный никакими благами», — поделился офицер.

Моисеева назначили главкомом ВМФ, потому что у него уже есть большая практика противодействия НАТО на севере, написала kp.ru со ссылкой на «высшие военно-морские круги». Кроме того, он хорошо знает Черное море и должен там «навести порядок».

Среди проблем России в Черном море то, что ее радиолокационные станции не видят дроны, которые летят к кораблям по воде, указал член комитета Госдумы по обороне Соболев. Флоту нужны системы, которые помогут засекать надводные и низколетящие цели.

«Дело в том, что морская волна дает фон и радиолокатор их (беспилотники. — «Газета.Ru») не видит», — пояснил Соболев.

Вдобавок, предыдущий черноморский главком Соколов запретил ставить на корабли внештатные приборы и установки, рассказал военкор Роман Сапоньков. А среди них тепловизоры, которые могли бы засечь дроны-камикадзе.

В итоге у Черноморского флота России не все гладко. Только недавно, в марте ВСУ, согласно сообщениям военкоров, затопили морскими дронами патрульный корабль «Сергей Котов». Минобороны РФ этот факт не подтверждало.

Новый глава Черноморского флота Пинчук — уроженец Севастополя. Губернатор региона Михаил Развожаев приветствовал его назначение:

«Сергей Михайлович — севастополец... Теперь он возглавил Черноморский флот. Это огромная ответственность. Поздравляю Сергея Михайловича с назначением и желаю успехов на сложном участке. И, как завещал вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов: «Отстаивайте же Севастополь!».