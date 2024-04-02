Можно подорвать пятиэтажный дом: на границе РФ перехватили украинскую взрывчатку в иконах ФСБ перехватила взрывчатку в иконах, следовавшую в Москву с Украины

Сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом, считает сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны.

ФСБ и Федеральная таможенная служба нашли в православных иконах и церковной утвари взрывчатку. Их пытались ввезти в Россию с Украины через европейские страны, сообщил Центр общественных связей ФСБ России ТАСС.

По данным ФСБ, сотрудники ведомства досматривали автомобили на пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области, где проходит латвийско-российский участок границы. В одном из транспортных средств нашли партию православных икон и церковной утвари со взрывчаткой иностранного производства.

«Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления. ФСБ не раскрыла личность подозреваемого и его роль. По факту произошедшего в Псковской области возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — подчеркнули в ФСБ.

Хватит для подрыва пятиэтажного дома

Начальник отдела ЭКЦ МВД РФ по Псковской области Дмитрий Белоцерковский в видео для Центра общественных связей ФСБ России заявил, что в иконах обнаружили «пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген».

«Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома», — отметил Белоцерковский.

Гексоген был прикреплен к оборотной стороне икон. В церковной утвари злоумышленники спрятали детонаторы. По предварительным данным, это были устройства промышленного производства, которые применяют во время диверсий. Также сотрудники правоохранительных органов нашли батарейки, платы со слотом для SIM-карты и детонатор. Этот набор используют при изготовлении взрывных устройств.

Везли в Москву

Сотрудники ФСБ допросили водителя автомобиля. Мужчина утверждает, что принял груз — иконы и церковную утварь — на складе в Румынии. Он не заметил ничего подозрительного, поэтому забрал пакет документов и повез товары по маршруту в Москву. Именно в России его попросили выгрузить товар.

«Проехав Румынию, я доехал до румынско-венгерской границы, где подал все документы, необходимые для прохождения таможенной процедуры. Меня досмотрели, проверили, никаких проблем не было выявлено, после чего я заехал Шенген-зону. Последовав в направлении России, проехав Словакию, Польшу, Литву, Латвию, где препятствий никаких не было на дороге», — рассказал водитель.

По словам мужчины, он без проблем доехал до российско-латвийской границы, где у него вновь спросили документы. Груз осмотрели, но ничего не нашли.

«Заехав на территорию российской границы, я подал все документы для прохождения таможенных процедур, начался таможенный досмотр. В ходе таможенного досмотра в иконах были выявлены взрывчатые вещества и взрыватели, после чего я был задержан», — добавил мужчина.

Ничего святого

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости назвал кощунством попытку провести на территорию России взрывчатку в иконах.

«Планы использовать иконы как бомбы, к сожалению, вписываются в богоборческую логику борьбы с каноническим православием, которую на Украине ведут те люди, для которых нет ничего святого», — отметил Легойда.

Представитель РПЦ добавил, что вера в Бога должна объединять людей и оставлять пространство для будущего мира даже во время войны, однако «террористы делают все возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений».

«Превратить объект поклонения — икону, перед которой собираются люди ради возвращения в свое сердце мира, — в орудие войны — это за гранью добра и зла. Благодарность всем тем людям, которые остановили этот кощунственный, богоборческий замысел», — сказал Легойда.