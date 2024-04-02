Призыв с 25 лет и отмена статуса «ограниченно годен»: как Зеленский ужесточил мобилизацию Зеленский упразднил статус «ограниченно годен» к воинской службе

Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограничено годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Российские специалисты считают, что на Зеленского давит Запад из-за огромных потерь украинской армии.

Мобилизация с 25 лет

Президент Украины подписал закон, который снижает планку призывного возраста во время мобилизации с 27 до 25 лет. Рада приняла соответствующий документ еще в мае 2023-го, но «много месяцев он лежал без подписи президента», отметило украинское издание «Страна.ua».

Тех, кто младше, можно забрать в армию только с их желания, как добровольцев (если они совершеннолетние).

Считалось, что изменение хотят провести вместе с другими ужесточениями в сфере мобилизации, написала газета. Остальные поправки идут отдельным законопроектом, но он только проходит второе чтение в Раде.

«Судя по всему, у президента нет уверенности в том, что Рада сможет в ближайшее время принять законопроект во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то образом надо уже сейчас», — подвело итог издание.

«До 22 надо снижать»

Внутри ВСУ снижение планки одобряют и говорят, что армии нужны более молодые солдаты. Некоторые командиры рассказали агентству УНИАН, что и 25-летние уже слишком стары для службы.

«25 лет — вообще смешно. 25 лет — это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. До 22 надо снижать вообще уровень», — призывал глава 1-го механизированного батальона 3-й ОШБР ВСУ по прозвищу Бот.

С ним согласен глава 1-го штурмового батальона той же бригады Петр Горбатенко. Он считает, что на фронт надо отправлять 18-20-летних, в том числе студентов:

«В чем проблема? Студенты? И что, студенты не должны воевать? Должны... Никто не умеет, не готов, не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке».

Зеленский подписал закон под давлением Запада и на фоне дефицита солдат, говорят некоторые российские политологи.

»Киев прилагает все усилия, чтобы удержать фронт от прорыва российской армии», — подчеркнул военный политолог, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

О влиянии Запада на украинскую мобилизацию говорил и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он заявил, что союзники хотят от Зеленского убедительной демонстрации «невозможности победы России», а ВСУ несут «огромные потери».

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной вoзраст, а также проводить дополнительную мoбилизацию женщин», — утверждал Нарышкин.

Другие решения Зеленского

Глава государства также упразднил статус «ограниченно годных» к воинской службе. Теперь на Украине есть только категории «годен» и «не годен». Те, кто считался ограниченно годным, должны пройти новую медкомиссию.

«Замысел прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория — «или ты годен, или вообще тебя списали и забыли». Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-нибудь своих физических способностях», — пояснял член оборонного комитета Верховной рады, нардеп от партии «Слуга народа» Юрий Здебский.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что годность к службе не должна определяться автоматически по группе инвалидности. Заключение должна давать именно военно-врачебная комиссия.

Кроме того, Зеленский подписал закон о создании электронного кабинета призывника.

«Это очень удобный механизм для всех... Нам тогда гораздо проще организовать систему, когда человек имеющий специализацию водителя-механика, будет соответствующие задачи выполнять в армии», — пояснял спикер Минобороны Иллаирон Павлюк.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко уточнила «Стране.ua», что повесток в кабинете не будет:

«По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет».