Что будет с ценами на АЗС после ударов по российским НПЗ? Аналитик Баженов: если удары по НПЗ продолжатся, России придется закупать бензин

После атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы в марте повысились оптовые цены на бензин и дизтопливо, а показатели выработки НПЗ снизились на 7,5%. Эксперты рынка объясняют повышение цен психологическими факторами и наступлением сезонного спроса и надеются, что роста розничных цен на АЗС удастся не допустить. Ждать ли дефицита топлива в стране в случае усиления атак беспилотников — в нашем материале.

Ситуация на НПЗ после атак дронов

Показатель загрузки установок первичной переработки нефти (отделение от нефти попутных газов и перегонка) в России в период с 14 по 20 марта 2024 года снизился на 7,5% по сравнению с началом месяца, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Reuters.

На фоне атак беспилотников на инфраструктуру российских НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов) переработка составила 0,69 млн тонн в сутки.

По оценкам Reuters, ожидаемое снижение производства бензина и дизтоплива на заводах в Нижнем Новгороде, Рязани и Сызрани может составить до 5,8% и 6,6% от общей выработки в РФ. Недостачу могут компенсировать за счет других НПЗ, имеющих запас мощности.

При этом оптовые цены на бензин и дизтопливо в России продолжают расти. По данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), 22 марта цена тонны бензина АИ-92 превысила 54,1 тыс. руб., тонна АИ-95 стоит 66,9 тыс. руб., а летнее дизтопливо — 66 тыс. руб. за тонну. По состоянию на 11 марта эти показатели составляли 46,9 тыс. руб., 58,7 тыс. руб. и 60 тыс. руб. за тонну соответственно.

Атака беспилотников на НПЗ в Нижнем Новгороде произошла 12 марта, на следующий день был атакован НПЗ в Рязани, а 16 марта — в Сызрани. 20 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что годовой объем нефтепереработки в России планируется на уровне, близком к показателям прошлого года в 275 млн тонн.

«Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов», — сказал министр.

Ждать ли дефицита?

Объемы производства бензина и дизельного топлива в России превышают их потребление, и на фоне роста оптовых цен розничные цены на АЗС не должны увеличиться, если ситуация с работой НПЗ останется на том уровне, который есть сейчас, считают отраслевые эксперты.

«С одной стороны, мы видим, что у нас растут биржевые цены, но они растут в большей степени на ожиданиях, что у нас потенциально будет снижаться общий объем выработки. Пока общий объем сделок на бирже совершенно нормальный», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического отдела «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Помимо ожиданий снижения выработки топлива, биржевые цены на него толкает вверх начинающийся сезон высокого спроса и закупки, связанный с наступлением посевной, уточнил эксперт.

«Если имеющиеся повреждения окажутся чрезвычайно существенными и при этом их устранение будет занимать много времени, а также будет наблюдаться интенсификация атак беспилотников и расширение повреждений, тогда уже возникнут другие сложности. Но говорить о федеральном дефиците нельзя», — сказал Баженов.

Общая ситуация подталкивает оптовые цены на моторное топливо вверх: бензин уже подорожал, а на новостях о снижении выработки дизельного топлива начали повышаться цены и на него, согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Все видят, что Украина целенаправленно бьет по НПЗ. Сколько вывели из производства — сказать сложно, но какой-то ущерб есть. Правительство, естественно, убеждает всех, что никакого дефицита нет и волноваться нечего, но биржа все равно в этом плане достаточно психологична. Цена подрастала бы и без ударов, из-за того, что начинается автомобильный сезон», — сообщил Юшков «Газете.Ru».

По его прогнозу, правительство будет пытаться сбить ажиотаж — сначала словесными интервенциями, а если нужно, то будет предлагать какие-то конкретные схемы стабилизации ситуации на рынке, заключая неформальные договоренности с нефтяными компаниями, чтобы сдержать розничные цены на АЗС.

Баженов полагает, что, если реализуется худший сценарий и нанесение повреждений российским НПЗ продолжится, бензин и дизтопливо придется искать на стороне, но сделать это несложно:

«Есть белорусские заводы, которые в принципе готовы эту поставку осуществить. Будут загружены мощности, будет возможность это топливо приобрести. В федеральном масштабе я исключаю возможность дефицита. Но локальные перебои с поставками возможны».

Это может быть связано с логистическими проблемами, в том числе с перегрузкой железных дорог, уточнил эксперт.

Из чего складывается цена

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что розничная цена моторного топлива на АЗС зависит от трех факторов:

в наибольшей степени на нее влияет фискальная составляющая (налоги, сборы и акцизы) ,

затем — договоренности между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании розничных цен в пределах инфляции,

а в третью очередь — оптовая цена.

«Нынешняя ситуация оказывает наибольшее влияние на оптовые цены. Несмотря на то, что произошедшее никак не сказалось на предложении на бирже, котировки растут. Участники рынка побежали на биржу делать запасы на всякий случай. Паника в принципе подразумевает необоснованный страх, но нехватки предложения нет. Объем производства даже после всех ударов полностью удовлетворяет внутренний спрос», — объяснил Фролов «Газете.Ru».

В России в год выпускается 42–45 млн тонн автобензина в год, а потребляется — не более 90%. Текущие повреждения инфраструктуры не способны поколебать этот профицит, уверен специалист.