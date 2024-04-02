Наемники, террористы и диверсанты. Патрушев рассказал, кого готовит НАТО против России Патрушев обвинил НАТО в активном участии в организации обстрелов территорий РФ

Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсантов для операций против России, подчеркнув их активное участие в конфликте на Украине. По его словам, цель НАТО заключается в ослаблении России, и это подтверждается стратегической концепцией и заявлениями его руководства о готовности к войне. В свою очередь, российские власти отвергают военное противостояние с альянсом, считая подобные заявления необоснованными.

Инструкторы НАТО на территории нескольких стран готовят наемников и диверсантов для участия в операциях против России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Североатлантический альянс стал активным участником украинского конфликта, помогая ВСУ обстреливать российские территории. Патрушев добавил, что в рамках альянса принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения для повышения их технических и дальнобойных характеристик.

Патрушев также отметил, что в планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока.

«В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными», — заключил секретарь Совбеза.

НАТО действует по указке Вашингтона

По словам Патрушева, США используют альянс для сохранения своего военного присутствия в Европе и демонстрации «поддержки сателлитами своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности этого континента».

Помимо этого, как указал секретарь Совбеза, контролируемый Соединенными Штатами альянс предназначен для оказания давления на суверенные государства мира с использованием различных ресурсов, включая военные, экономические, информационные и другие.

НАТО, как отмечает Патрушев, используется в качестве инструмента Вашингтона в проведении «гибридных войн».

«Его члены послушно выполняют установки на применение экономических санкций, «замораживание» финансовых средств, на осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», — указал он, добавив, что альянс также не стесняется использовать в своих интересах и террористические организации .

Цель НАТО — ослабление России

Патрушев отметил, что западные страны уже на протяжении многих лет стремятся ослабить Россию. По его словам, коллективный Запад стремится устранить Россию из числа политических и экономических конкурентов, а затем полностью исключить ее с геополитической карты путем разделения на части.

«Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», — сказал он.

Секретарь Совбеза также прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к войне с Россией.

По словам Патрушева, подобные заявления соответствуют общей политике альянса. При этом он выделил доклад генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что главной задачей в документе указано сдерживание не только России, но и Китая.

«Весь документ сосредоточен на главной задаче — «сдерживании» России и, что примечательно, Китая, то есть Североатлантический альянс, не стесняясь, вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях», — пояснил он.

Российские власти неоднократно заявляли, что страны — члены НАТО являются участниками конфликта на Украине. Москва критикует военную поддержку, которую Киев получает со стороны западных стран. В Кремле считают, что она не повлияет на результат конфликта, а только продлит его. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет намерений вступать в военное противостояние с НАТО, называя подобные заявления «бредом».