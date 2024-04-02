Беспилотники атаковали Татарстан. Киев заявлял о планах использовать БПЛА с дальностью более 1000 км Три беспилотника атаковали предприятия Елабуги и Нижнекамска, семеро пострадали

Дроны впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате взрыва в здании общежития политеха пострадали семь человек, в том числе как минимум двое несовершеннолетних. Трое госпитализированы. Депутат Андрей Картаполов считает, что за нападением стоит Украина. Украинский политик Михаил Федоров недавно заявил, что у Киева появились дроны, способные преодолеть расстояние больше тысячи километров.

Беспилотные летательные аппараты атаковали общежитие на территории предприятий в Елабуге и завод в Нижнекамске, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в социальной сети «ВКонтакте». Впервые с начала СВО дроны нацелились на предприятия региона.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавил Минниханов.

Глава Татарстана призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, «которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление».

ТАСС пишет, что система РЭБ обезвредила беспилотник, который попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. По словам мэра города Рамиля Муллина, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

Атака общежития

По предварительным данным, нападение произошло 2 апреля в 05:45. В Telegram-канале особой экономической зоны «Алабуга» сказано, что местное общежитие атаковали два беспилотника.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что достаточно большой дрон летел прямо на здание, а затем взорвался. Находившиеся в это время на улице люди, в том числе сотрудники ДПС, упали на землю.

По данным Telegram-канала Baza, в двух зданиях общежития выбиты стекла и двери. Shot выяснил, что на территории ОЭЗ «Алабуга» восемь зданий, где располагаются общежития местного политеха. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что там проживают студенты и сотрудники. На кадрах с места происшествия видно, что постройка «Герон» серьезно пострадала: у нее полностью отсутствует фасад.

Трое в больнице

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС. Среди пострадавших есть двое взрослых и двое подростков, которые получили осколочные ранения. Врачи оценили состояние всех семерых как средней или легкой степени тяжести.

Пресс-служба главы Татарстана уточнила, что трем пострадавшим понадобилась госпитализация, сейчас они проходят медицинское обследование. Однако после оказания медицинской помощи их отпустят домой. По данным Shot, одной из госпитализированных оказалась 16-летняя гражданка Руанды, она учится в политехе.

Telergam-канал 112 выяснил, что в момент атаки в общежитиях находились 850 человек.

Украинский след

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что беспилотники «однозначно» были запущены с территории Украины.

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном. Легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, практически по верхушкам деревьев, может огибать, лес проходить, и ниже верхушек деревьев, например, по оврагам, по ложбинам. Его обнаружить очень сложно традиционными средствами противовоздушной обороны. И у него дальность выше, чем у обычного небольшого беспилотника», — отметил Картаполов.

Депутат добавил, что окончательные выводы можно сделать только после расследования:

«Сейчас нашим соответствующим структурам надо разобраться и понять, что же это был за беспилотник, какой тип. Тогда можно будет вырабатывать предложения по противодействию. В любом случае нам всем надо быть внимательными, нашим соответствующим структурам делать выводы и делать свою работу».

Дальность более тысячи километров

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отметил, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров:

«Большинство используемых [ВСУ] беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров».

Федоров добавил, что в ближайшее время украинская армия планирует использовать беспилотники с искусственным интеллектом.