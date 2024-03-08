Военная операция на Украине, день 744-й

Джо Байден во время ежегодного послания заявил, что США не будут отправлять войска в зону СВО. Он призвал поставить Киеву оружие, потому что Украина «может остановить Путина». Экипажи Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой. Средства ПВО ночью сбили 15 БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.