Военная операция на Украине, день 744-й

Пресс-служба ООН сообщила, что Совет Безопасности проведет заседание по Украине 8 марта. Причиной для созыва Совбеза называется удар России по целям в Одессе.
На сайте посольств США и Великобритании в Москве появились сообщения, которые призывают граждан этих стран избегать скоплений людей в столице в ближайшие 48 часов. Якобы им сообщили, что экстремисты в ближайшее время «планируют атаковать большие собрания в Москве».
Экипаж истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожил укрепрайон противника на Авдеевском направлении — Минобороны
⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской. Около 07:00 еще четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью.