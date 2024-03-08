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Политика

Военная операция на Украине, день 744-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 744-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Джо Байден во время ежегодного послания заявил, что США не будут отправлять войска в зону СВО. Он призвал поставить Киеву оружие, потому что Украина «может остановить Путина». Экипажи Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой. Средства ПВО ночью сбили 15 БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:37

Пресс-служба ООН сообщила, что Совет Безопасности проведет заседание по Украине 8 марта. Причиной для созыва Совбеза называется удар России по целям в Одессе.

08:29

08:23

На сайте посольств США и Великобритании в Москве появились сообщения, которые призывают граждан этих стран избегать скоплений людей в столице в ближайшие 48 часов. Якобы им сообщили, что экстремисты в ближайшее время «планируют атаковать большие собрания в Москве».

08:13

Экипаж истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожил укрепрайон противника на Авдеевском направлении — Минобороны

08:07

⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской. Около 07:00 еще четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 744-го дня специальной военной операции России на Украине.

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