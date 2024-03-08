Зря думаете, что ваш остров непотопляем: в Думе пригрозили Великобритании из-за Крыма Депутат ГД Затулин: англичане забывают, что их остров не является непотопляемым

В Думе заявили, что Великобритания интересуется Крымом больше США потому, что она островное государство и мечтает «править морями». При этом депутат Константин Затулин назвал Крым «непотопляемым», в отличие от самого британского государства и его флота. Ранее стало известно, что Лондон уговаривает Германию отдать ВСУ ракеты, которыми, теоретически, можно ударить по Крымскому мосту.

Лондон помогает ВСУ получить оружие для атаки на объекты в Крыму, но полуостров «непотопляем», в отличие от самой Великобритании и ее флота, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (фракция «Единая Россия»), передает РИА Новости.

«Они сегодня гораздо больше близко к сердцу принимают все, что связано с Черным морем, Одессой и этой акваторией, потому что в отличие от США — они островное государство. Им очень хочется править морями. Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — подчеркнул Затулин.

Депутат припомнил слова британского экс-премьера Бориса Джонсона, который в конце февраля сказал, что Крым Украине «вернуть реально». По мнению Затулина, Джонсона как «любого английского шовиниста» будоражат воспоминания о Крымской войне (когда Российская империя проиграла коалиции Великобритании с Францией и Турцией).

«Отсюда неистребимая тяга Джонсона, английского флота и адмиралов английского флота ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Черным морем», – считает член Госдумы.

Ранее он упоминал о Крымской войне, когда говорил, что сторонники тезиса «Россия никогда не проигрывала войны» плохо знают историю. При этом Затулин отмечал, что русская армия сражалась геройски, а подвели император и «петербургская знать».

«Россия проигрывала войны. Она проиграла Русско-японскую войну в начале XX века, Крымскую войну, ... по результату она [Крымская война] относится к числу проигранных», — напоминал Затулин.

У Крыма будут очень интересные перспективы

Джонсон в интервью «Украинской правде» 26 февраля сказал, что окончательный исход конфликта «все равно ясен», и Украина победит. Политик указал, что на Западе, в частности, поменяли мнение насчет перспектив Крыма.

«Когда вы получите вооружение, когда у вас будет больше снарядов большой дальности..., больше всего, что нужно ВСУ — у Крыма будут очень интересные перспективы.

Ранее все думали, что [президент России Владимир] Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пробовать... Но сейчас многие поняли: вернуть Крым реально! Кроме того, стало очевидным, что Путин очень уязвим в Крыму», — заявил Джонсон.

Лондон пытается уговорить Германию поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, сообщил 1 марта Bloomberg со ссылкой на источники. Высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина «остро нуждается» в этих ракетах, писало агентство. Великобритания также предложила сделку по обмену — Лондон поставит Киеву больше своих собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит собственные запасы Великобритании ракетами большой дальности.

Один из анонимных британских чиновников сказал Bloomberg, что «Германия должна прекратить оправдываться».

«Поведение [канцлера Германии Олафа] Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, не на той работе и не в то время», — высказался бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В начале конфликта сотрудничество между британским и немецким правительствами в поддержку Украины было «очень хорошим», характеризовал старший депутат от Социал-демократической партии Шольца Нильс Шмид. Однако затем между странами разгорелся большой спор из-за систем вооружения большой дальности, отмечает Bloomberg.

Украинское правительство тем временем 1 марта одобрило законопроект о создании в Крыму и Севастополе военных администраций. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал это «дурдомом».

«Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазеры... Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры», — сказал Шеремет.

Президент Украины Владимир Зеленский среди целей страны на этот год называл «успешные шаги» в Черном море, которые надо сохранить и преумножить. «Я не могу рассказать вам подробности, но мы это сделаем», — заверил украинский лидер.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) также пообещал в конце февраля «новые сюрпризы» России и рекомендовал мирным жителям не пользоваться Крымским мостом.