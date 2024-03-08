«Мы не уйдем! Я не прогнусь!» Байден послал Путину простое послание Джо Байден в послании к конргессу обратился к Владимиру Путину

Джо Байден выступил с ежегодным посланием «О положении страны». Первой темой выступления президента США стал военный конфликт на Украине. Он сравнил текущий момент в истории с 1941-м годом, призвал конгресс поскорее одобрить помощь Киеву, чтобы тот смог «остановить Путина», и обратился к президенту России с «простым посланием».

Джо Байден в четвертый раз выступил в Капитолии с ежегодным посланием конгрессу «О положении страны». В нем президенты излагают свое видение ситуации в США, подводят итоги работы своей администрации за прошедший год и обозначают приоритетные направления внутренней и внешней политики, акцент традиционно делая на внутренних вопросах.

Свое послание Байден начал, сравнив сегодняшний день с 1941-м годом, когда «свобода и демократия в мире находились под угрозой», и вспомнив о Рузвельте и Гитлере. Беспрецедентным же сегодняшний момент делает то, что свобода и демократия сейчас находятся под угрозой одновременно как внутри США, так и за рубежом.

«За границей российский Путин марширует, вторгаясь в Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами, — заявил Джо Байден. — Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает!»

По словам Байдена, если США поддержат Киев и предоставят ему оружие, Украина «сможет остановить Путина». Он отметил, что украинцы «не просят американских солдат», и добавил, что американские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. Байден «полон решимости продолжать в том же духе» и не посылать их туда и дальше.

Помощь Киеву блокируется республиканцами — «теми, кто хочет, чтобы мы ушли от нашего лидерства в мире», заявил президент. « Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: «Делай, черт возьми, что хочешь» . Бывший американский президент действительно сказал это, кланяясь российскому лидеру», — возмутился Байден.

Он призвал конгресс поскорее одобрить и прислать ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности. Конгресс США обсуждает законопроект о выделении финансовой помощи Украине с октября 2023 года. В феврале сенат одобрил выделение более $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь проект должны утвердить в палате представителей, однако республиканское большинство отказывается принимать его без мер укрепления южной границы США.

«История наблюдает. Если Соединенные Штаты уйдут сейчас, это поставит Украину под угрозу. Европа в опасности. Свободный мир в опасности», — заявил Джо Байден.

Блок своего послания, посвященный Украине, президент США завершил обращением к президенту России: «Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем! Мы не прогнемся! Я не прогнусь! История наблюдает».