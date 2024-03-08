Пресс-секретарь МИД Украины ушел в отставку. Кулебу тоже могут уволить «Страна.ua»: Зеленский планирует уволить главу МИД Украины Кулебу

Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что уходит в отставку. Уволить могут и его начальника Дмитрия Кулебу. «Страна.ua» узнала, что офис президента Украины недоволен работой внешнеполитического ведомства. В частности, много вопросов вызывают кандидатуры послов, которые предоставляет МИД. Кто может заменить Кулебу в случае его ухода — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что уходит в отставку. Пост о своем увольнении он опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это была моя последняя неделя в должности представителя Министерства иностранных дел Украины. <…> Быть представителем МИД Украины для меня была большая честь и ответственность», — написал пресс-секретарь ведомства.

Он напомнил, что провел на должности 3,5 года, «большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны».

Причины, по которым он уходит в отставку, Николенко не назвал. При этом он намекнул, что его дипломатическая карьера на этом не заканчивается:

«В дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства».

«К Кулебе очень много вопросов»

«Страна.ua» тем временем сообщила, что руководство Украины в целом недовольно тем, как работает внешнеполитическое ведомство. Украинский лидер Владимир Зеленский даже рассматривает возможность уволить главу МИДа Дмитрия Кулебу, отметил источник издания в офисе президента Украины.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, много претензий», — сообщил собеседник.

Источник издания добавил, что в администрации понимают, что с теми ресурсами, которые есть у главы МИДа, «невозможно всего достичь». Однако информация о «неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон», ее передают политики, побывавшие в той или иной стране.

В публикации говорится, что Кулебу сначала планировали назначить послом Украины в Лондоне, но передумали. В итоге этот пост занял бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее СМИ не сообщали о конфликтах между Зеленским и главой украинского МИДа. Однако в начале февраля президент Украины в интервью итальянскому каналу RAI 1 заявил, что считает необходимым кадровое обновление в правительстве.

«И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе», — подчеркнул Зеленский.

Кулеба, комментируя это заявление, отметил, что перемены в кабмине вряд ли повлияют отношения Украины с партнерами. По его словам, дискуссии о тактике внутри команды» не означают, что существуют разногласия в отношении «стратегической цели».

Кто заменит Кулебу при отставке?

Наиболее вероятным приемником Дмитрия Кулебы собеседник «Страна.ua» назвал Игоря Жовкву, который в офисе Зеленского курирует внешнеполитическое направление.

Жовква родился в 1979 году в Киеве, закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Политическую карьеру начал в 2002 году в качестве помощника-консультанта народного депутата Украины аппарата Верховной Рады. На этой должности Жовква отработал полгода, после чего перешел в Главное управление по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

В сентябре 2014-го Жовква стал руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции офиса президента. А в 2019-м перешел на должность заместителя руководителя администрации по вопросам международной политики.

Жовква был одним из тех, кто раскритиковал Валерия Залужного за статью для журнала The Economist, в которой бывший главком заявил, что военный конфликт на Украине зашел в тупик.

Игорь Жовква также является главой украинской делегации, которая по поручению Зеленского ведет переговоры о гарантиях безопасности с западными странами.