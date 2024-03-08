Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке, 25 апреля 2019 года

«Хотим пролить свет»: США пообещали рассекретить данные о поставках оружия КНДР в Россию Белый дом намерен опубликовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР

США нацелены на то, чтобы раскрыть правду о военном сотрудничестве КНДР и России, заявила эксперт Белого дома. Она пообещала публиковать данные об этом «по мере появления новых фактов». Кремль опровергал информацию о поставках оружия из Северной Кореи и указывал, что этому нет доказательств, однако на Западе считают иначе.

Чем обеспокоен Вашингтон

США будут публиковать информацию о военном сотрудничестве России и Северной Кореи, заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер в интервью вашингтонскому центру стратегических и международных исследований (CSIS).

«Мы приложили решительные и постоянные усилия по рассекречиванию информации, касающейся связей КНДР и России... Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, <...> в том числе по таким вопросам, как поставки баллистических ракет и боеприпасов. И по мере появления новых фактов, мы продолжим делиться ими», — сказала директор.

Она отметила, что такая информация нужна странам-партнерам США, чтобы «принимать меры». По словам Рапп-Хупер, КНДР поставляет России «значительные запасы» боеприпасов для военных действий на Украине. В обмен Пхеньян хочет от Москвы «прямую военную помощь», то есть, получить истребители, ракеты класса «земля-воздух», бронетехнику, оборудование или материалы для производства баллистических ракет и прочие передовые технологии, утверждает эксперт.

«Мы очень обеспокоены этим растущим партнерством, которое развивается довольно быстро», — призналась Рапп-Хупер.

Специалист добавила, что, во-первых, КНДР получает большой доход от продажи России баллистических ракет и других боеприпасов, которые «вероятно, стоят миллионы и миллионы долларов».

Во-вторых, это рекламирует Пхеньян как поставщика оружия, и у него могут начать закупаться другие «военные режимы».

Кроме платы за оружие, Москва может поддержать Северную Корею расширением экономического сотрудничества. Например, принимать северокорейских рабочих.

«Таким образом, существует высокая вероятность того, что это сотрудничество в целом обеспечит большую платежеспособность режима [КНДР]» — резюмировала директор.

С помощью России Северная Корея продолжит развивать свои программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, считают в Белом доме. Вдобавок, КНДР получает ценную техническую и военную информацию, просто наблюдая за тем, как российская армия в реальных условиях применяет ее оружие.

В противовес США развивают партнерство с Японией и Южной Кореей, добавила Рапп-Хупер:

«Сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией по теме КНДР сейчас является самым сильным за всю историю. <...> Наши советники по национальной безопасности встретились в Сеуле в декабре и договорились о беспрецедентном уровне трехстороннего сотрудничества для решения этих действительно глубоких проблем, которые существуют во всех трех наших столицах».

Что говорит Запад о поставках из КНДР

КНДР отправила в Россию более 2,5 млн боеприпасов, заявили в конце февраля аналитики американского CSIS. Они утверждают, что снаряды могут доставлять на судах из северокорейского порта Наджин в российские дальневосточные порты, а также по железной дороге. В то же время около половины снарядов, что импортировала Россия, оказались бракованными, многим из них более 50 лет, написала 6 марта английская газета The Times.

Пхеньян обладает одними из крупнейших в мире запасов боеприпасов, совместимых с оружием, которое Москва использует на поле боя на Украине, отметило агентство Bloomberg. При этом КНДР «отчаянно нуждается» в продовольствии, нефти, строительных материалах и наличных деньгах для международной торговли. В конце февраля Bloomberg обратило внимание на ускорение поставок оружия из КНДР в Россию.

Великобритания в конце января показала спутниковые снимки грузовых поставок Северной Кореи в Россию. Фото передали группе экспертов ООН. При этом британская военная разведка признавала, что не может прямо доказать, что внутри контейнеров оружие.

«Мы не дружим против кого-то»

Кремль и Пхеньян опровергают свое военное сотрудничество. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этому нет никаких доказательств:

«Я это оставляю без комментариев. Много таких сообщений. Они все, как правило, беспочвенны. Там нет никакой конкретики. Давно такие сообщения встречаются. Не видим смысла это комментировать».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет «развивать тесные отношения» с КНДР, что является «суверенным правом» России.

«Мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал информацию о военных поставках КНДР в Россию слухами. Он добавил, что «американцы постоянно всех во всем обвиняют».

«Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов», — сообщил Лавров.

КНДР не экспортировала оружие или боеприпасы в Россию и не планирует этого, утверждал заместитель гендиректора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР. Он осудил США «за бездумное распространение слухов против КНДР для достижения своих базовых политических и военных целей».