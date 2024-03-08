«Конфискация возможна»: российские автомобили должны покинуть Финляндию до 16 марта

16 марта в Финляндии истекает срок, за который автомобили с российскими номерами должны покинуть страну. Руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит сообщил, что в отношении машин, которые останутся в стране, будет произведена оценка. В каждом отдельном случае полицейские будут действовать по ситуации. При этом, по словам Ракшита, специально гоняться за машинами с российскими номерами никто не будет.

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию не позднее 16 марта. Об этом сообщил руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит, его слова приводит телеканал MTV Uutiset.

При этом, как подчеркнул Ракшит, таможне неизвестно, сколько таких автомобилей сейчас находится в Финляндии.

«Это все предположения. Если бы я дал вам приблизительную оценку, я бы сказал, что их тысячи», — добавил руководитель отдела контроля.

По его словам, осложняет вывоз машин из Финляндии то, что восточная граница с Россией закрыта и выехать напрямую в РФ у владельцев таких машин не получится.

«На практике выезд означает переезд в другую страну ЕС», — добавил Ракшит.

Он подчеркнул, что власти еще разрабатывают дальнейшие указания. Пока известно только то, что в отношении невывезенных автомобилей будет произведена оценка.

«Это во многом зависит от статуса машины. Ее привезли в Финляндию на постоянное место, в качестве машины туриста или по какой-то другой причине? Все это важно, а также то, как долго машина находится здесь и где она используется», — пояснил Ракшит.

Он сообщил, что случаи с такими машинами полицейские будут решать на месте по ситуации. Специально за автомобилями с российскими номерами гоняться никто не будет. Что будут делать с машинами после оценки, также неизвестно.

На вопрос MTV Uutiset о том, могут ли конфисковать машины и передать их Украине, Ракшит напрямую не ответил. Руководитель отдела контроля таможни заявил, что в Финляндии никакая собственность не может быть изъята и использована без законных оснований. Он подчеркнул, что в этой ситуации приходится иметь дело одновременно с санкционным, уголовным и автомобильным налоговым законодательством. Поэтому исключать вариант конфискации в дальнейшем нельзя. Однако, по его словам, этот вопрос лежит уже вне полномочий таможни.

Запрет на въезд

Запрет на въезд в Финляндию зарегистрированных в России автомобилей начал действовать 16 сентября 2023 года. На вывоз таких машин из страны дали полгода — до 16 марта 2024-го.

При этом запрет не касается граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, а также дипломатов. Ограничение не действует и на те случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Глава МИД страны Элина Валтонен отмечала, что конфискация машин возможна только в случае уголовного расследования. В иных случая отбирать автомобиль у владельца не будут.

За день до вступления запрета в силу на территорию Финляндии въехало 134 машины с российскими номерами, сообщала Федеральная таможенная служба.

Где еще действует такой запрет?

Подобный запрет действует в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Он был введен странами после того, как Еврокомиссия подтвердила, что, согласно санкциям, въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

В ноябре Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении. Согласно им, автомобили, не перерегистрированные на латвийские номера, могут быть конфискованы и переданы Украине. Поправки вступили в силу 15 февраля, о случаях конфискации пока не сообщалось.