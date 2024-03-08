«Никто не хочет вводить войска на Украину». Почему Запад не пересекает решающую черту Макрон: Франция введет войска на Украину при продвижении фронта в сторону Киева

Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что никто из западных союзников не хочет посылать наземные войска на Украину. При этом Эммануэль Макрон накануне якобы допустил отправку французской армии на помощь ВСУ, если Россия будет наступать на Киев или Одессу. Несмотря на разногласия по поводу «красных линий», на Западе считают, что «времена счастливого спокойствия прошли» и готовы поддерживать Киев. Как именно — читайте в нашем материале.

«Мы не станем воюющей стороной»

На Западе никто не хочет вводить войска на Украину, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Хельсинки.

«Никто на самом деле не хочет вводить наземные войска на Украину. Сейчас идет дискуссия по этому поводу. Здесь проходит решающая черта, которую мы не переступим. Мы не станем воюющей стороной. И именно поэтому [немецкие дальнобойные ракеты] Taurus еще не доставили [на Украину]», — подчеркнул министр.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Писториус отметил, что дальнобойные ракеты «не определят исход этой войны». Он также заявил, что нужно создать постоянный Совет министров обороны ЕС. Пока они встречаются лишь неформально.

Как готов помогать Запад

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал ту же позицию, что Писториус.

«Сейчас никто не поддерживает идею [ввести сухопутные войска]. Но все поддерживают большую помощь в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом нам сейчас следует сосредоточиться», — сказал Хяккянен.

Франция запустит летом совместное с Украиной производство оружия, оно будет базироваться на украинской территории, сообщил 8 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он уточнил, что Париж сейчас ведет переговоры с украинскими предприятиями, изучает внутренний рынок.

«Прошу прощения за эти слова, но мы также защищаем наши интересы. Другие страны также пользуются этой возможностью, и мы были бы идиотами, если б этого не делали», — указал министр.

Он уточнил, что Франция будет помогать Киеву с ремонтом военной техники, обучением солдат ВСУ на украинской территории, разминированием.

«Времена счастливого спокойствия прошли»

Накануне президент Эммануэль Макрон на встрече с лидерами французских партий заявил, что у Парижа больше нет «красных линий» и ограничений в поддержке Киева. По словам присутствовавшего на встрече национального секретаря Коммунистической партии Фабьена Русселя, французский лидер считает, что «инициировать интервенцию» на Украину возможно при продвижении фронта «в сторону Одессы или в сторону Киева».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что действия Макрона противоречат интересам французов, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в этом случае у Москвы тоже нет «красных линий» для Франции.

В Евросоюзе уже неоднократно предупреждали о возможной войне с Россией. Так, премьер Польши Дональд Туск 7 марта заявил, что Европа находится на пороге новой войны и спокойные времена в прошлом. Об этом он предупредил на съезде Европейской народной партии в Бухаресте:

«Времена счастливого спокойствия прошли. Послевоенная эпоха ушла. Мы живем в новые времена, в предвоенную эпоху… Мы не виноваты в том, что в наш ежедневный словарный запас снова вошли такие слова, как боевые действия, бомбардировки, ракетные атаки, геноцид. Европа хотела жить и развиваться в послевоенном мире. Но сегодня мы должны ясно сказать, что стоим перед простым выбором: либо будем бороться за защиту наших границ, … наших граждан и будущих поколений, либо падем».

Туск отметил, что нет объективной причины «капитулировать перед злом». Европа превосходит экономически, демографически и морально «тех, кто на нас нападает», уверен политик.