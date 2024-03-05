Военная операция на Украине, день 741-й

Страны БРИКС не намерены проводить совместные военные учения, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Российские антидроновые ружья получили возможность подавлять украинские беспилотники класса «Баба Яга». Это стало возможно благодаря внедрению специальных спиральных антенн, рассказал ТАСС технический специалист компании «ЭЛИАРС».
Министерство юстиции США сообщило, что 2 марта был задержан гражданский сотрудник Военно-воздушных сил США по обвинению в раскрытии секретных данных о российско-украинском конфликте на платформе онлайн-знакомств.
Железнодорожная станция Глушково подверглась обстрелу со стороны ВСУ, произошёл пожар, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта после перерыва более восьми часов, сообщает инфоцентр.
Великобритания призывает Германию поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров немецких вооруженных сил, пишет The Guardian со ссылкой на анонимный источник из правительства.
США не используют F-35 на Украине, заявил РИА Новости неназванный источник в Пентагоне, комментируя заявления министра обороны Сингапура Нга Энг Хена о том, что истребители применяются для поиска позиций систем ПВО российских войск на СВО.
Власти Великобритании считают «очень серьезной» ситуацию с утечкой переговоров офицеров бундесвера. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака.
«Мы ясно дали понять с самого начала, что Великобритания обеспечит Украину необходимой помощью, в том числе летальной, чтобы она могла защищаться и вернуть свою суверенную территорию», — сказал при этом собеседник издания.
В Одессе произошли взрывы, над городом сбито 18 ударных дронов. Об этом сообщает командование Сил обороны юга Украины.
⚡️ Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.