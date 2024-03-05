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Политика

Военная операция на Украине, день 741-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 741-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Три украинских БПЛА сбиты в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. В Одессе произошли взрывы. Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура Нг Энг Хена об использовании F-35 на Украине. Британия призывает Германию поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера, пишет The Guardian. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:46

Страны БРИКС не намерены проводить совместные военные учения, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

09:32

Российские антидроновые ружья получили возможность подавлять украинские беспилотники класса «Баба Яга». Это стало возможно благодаря внедрению специальных спиральных антенн, рассказал ТАСС технический специалист компании «ЭЛИАРС».

09:18

Министерство юстиции США сообщило, что 2 марта был задержан гражданский сотрудник Военно-воздушных сил США по обвинению в раскрытии секретных данных о российско-украинском конфликте на платформе онлайн-знакомств.

09:16

Железнодорожная станция Глушково подверглась обстрелу со стороны ВСУ, произошёл пожар, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

08:55

08:46

Крымский мост открыли для проезда автотранспорта после перерыва более восьми часов, сообщает инфоцентр.

08:40

Великобритания призывает Германию поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров немецких вооруженных сил, пишет The Guardian со ссылкой на анонимный источник из правительства.

08:31

США не используют F-35 на Украине, заявил РИА Новости неназванный источник в Пентагоне, комментируя заявления министра обороны Сингапура Нга Энг Хена о том, что истребители применяются для поиска позиций систем ПВО российских войск на СВО.

08:20

Власти Великобритании считают «очень серьезной» ситуацию с утечкой переговоров офицеров бундесвера. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака.

«Мы ясно дали понять с самого начала, что Великобритания обеспечит Украину необходимой помощью, в том числе летальной, чтобы она могла защищаться и вернуть свою суверенную территорию», — сказал при этом собеседник издания.

08:13

В Одессе произошли взрывы, над городом сбито 18 ударных дронов. Об этом сообщает командование Сил обороны юга Украины.

08:06

⚡️ Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 740-го дня специальной военной операции России на Украине.

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