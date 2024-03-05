Пожар на нефтебазе и обстрел ж/д станции. ВСУ атаковали несколько регионов России Под Белгородом после взрыва на инфраструктурном объекте начался пожар

В Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. Она не впервые становится целью украинских атак. По данным Shot, в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. В Курской области ВСУ девять раз обстреляли ж/д станцию. Подробности — в нашем материале.

ЧП в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о ЧП в Губкинском городском округе. Там расположена нефтебаза. На инфраструктурном объекте произошел взрыв, после чего там начался пожар.

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«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавил глава региона.

РИА Новости выяснило в региональном МЧС, что повреждения получил один из резервуаров. В ведомстве добавили, что угрозы распространения огня нет. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. Telegram-канал 112 сообщил, что для тушения на место отправили пожарный поезд.

По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом.

Повторная атака на нефтебазу

Telergam-канал «Осторожно, новости» написал, что на нефтебазе «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое загорелись два резервуара после удара беспилотника. Mash уточнил, что атака произошла 5 марта в 08:50. Через какое-то время огонь перекинулся и на третий резервуар.

По данным Mash, ВСУ атаковали нефтебазу из-под Путивля Сумской области. Селу Долгое и близлежащим населенным пунктам ничего не угрожает.

Как отмечается, нефтебаза не первый раз становится целью ВСУ: 15 февраля ее также попытались атаковать, но обошлось без повреждений.

Угрозы для других регионов

Во вторник, 5 марта, ВСУ также атаковали Воронежскую, Курскую и Самарскую области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале в 11:02 объявил об авиационной опасности в Воронеже — на город двигались БПЛА. По его словам, средства ПВО привели в боевую готовность для отражения атаки. В 11:43 авиационную опасность отменили.

МО РФ сообщило, что около 09:30 дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт в Telergam-канале заявил, что ВСУ девять раз обстреляли железнодорожную станцию Глушково. В результате инцидента никто не пострадал, однако на станции произошел пожар, который быстро потушили. Кроме этого, в результате обстрела повреждены линии электропередачи. Станция Глушково и село Кульбаки остаются без света. Аварийные бригады пока что не могут приступить к устранению поломки, так как это небезопасно.

Telergam-канал Shot со ссылкой на источник написал, что украинские спецслужбы попытались устроить «экологическую катастрофу» под Самарой и взорвать не только железнодорожный мост через Чапаевку в регионе, но и поезд, перевозивший аммиак с завода «Тольяттиазот». На нескольких участках пути нашли подозрительные предметы. Сотрудники правоохранительных органов ищут двух мужчин с рюкзаками, которых на прошлой неделе видели возле ж/д путей.

На какое-то время остановили движение поездов на перегоне Жигулевское море — Химзаводская, именно там нашли посторонний предмет: зеленый мешок, из которого торчит что-то вроде обогревателя с проводами. Сотрудники правоохранительных органов и обученные собаки изучили предмет. По данным Baza, это была лежанка бездомного, она не представляет опасности. Еще одним подозрительным предметом оказался пакет с мусором, лежащий под автомобильным мостом.