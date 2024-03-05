«Выгнать из России». Медведев отреагировал на отказ послов стран ЕС встретиться с Лавровым Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

Отказ послов ЕС встретиться с главой МИД России вызвал недовольство в российских дипломатических кругах. По словам Лаврова, планировалось обсудить недопущение вмешательства в предстоящие президентские выборы в России. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о необходимости выслать этих послов и понизить уровень дипломатических отношений с их странами.

Послов ЕС, которые отказались от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым перед выборами президента России, следует выслать из страны и понизить с их государствами уровень дипломатических отношений. Об этом заявил Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», — написал он в социальной сети X.

Также он подчеркнул, что отказ послов ЕС встретиться с Лавровым полностью противоречит концепции существования дипломатических миссий.

4 марта Лавров сообщил, что «недели полторы назад» пригласил послов Евросоюза на встречу перед выборами, но они отказались за два дня до намеченной встречи.

Послы ЕС объяснили отказ

В представительстве ЕС подтвердили, что послы получали приглашение, однако в ней не была конкретизирована повестка. В беседе с РБК они объяснили отказ от участия во встрече «низким уровнем доверия», сославшись на публичные заявления в 2022 году о том, что Россия не будет вводить войска на Украину.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — сообщили в постпредстве ЕС.

Накануне Лавров рассказал, что МИД собрал информацию о том, какие «механизмы вмешательства» планируют использовать европейские посольства перед выборами в России и как они собираются поддерживать несистемных оппозиционеров. Лавров намеревался рекомендовать послам «не вмешиваться в это».

Вмешательство будет пресекаться

В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что предвыборный период в России рассматривается на Западе как возможность для подрыва стабильности в стране и Россия будет предпринимать меры для предотвращения таких попыток. По ее словам, западные неправительственные организации пытаются разжечь конфликты среди россиян, применяя для этого манипуляции с информацией в интернете.

«Для Вашингтона и для его сателлитов, на протяжении десятилетий отрабатывающих механики и техники цветных революций, так называемых майданов, такое окно возможностей имеет особую ценность. С финансовой и с кадровой точки зрения они готовятся», — говорила она.

Кроме того, дипломат обвинила Запад в том, что он использует антироссийски настроенных россиян за рубежом для вмешательства во внутренние дела России, в том числе «при обсуждении выборной проблематики».

Голосование на выборах президента РФ в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта. Отмечается, что дистанционное электронное голосование будет доступно только в регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть в не более чем 30 субъектах России. Как сообщали в ЦИК, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 избирательных участках в 143 странах, которые будут работать в те же даты — с 15 по 17 марта.